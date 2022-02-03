«بيجو 508» تتربع على عرش «السيدان» متوسطة الحجم

تربعت «بيجو 508» على عرش مبيعات سيارات الركوب السيدان متوسطة الحجم «Car-D» بعدما استحوذت على حصة سوقية %72.4، نتيجة بيع 1625 مركبة خلال العام الماضى؛ وذلك وفقًا للقائمة الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيفروليه ماليبو» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %9.6 بإجمالى بيع 216 مركبة، تلتها «ألفا روميو جوليا» ثالثًا بنسبة %5.8 بنحو 131 سيارة.

وحلت «هيونداى سوناتا» فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %4.5، محققة بيع 100 سيارة، أعقبتها «فورد فيوجن» خامسًا بحصة %4.2 بواقع 94 مركبة.

وحصدت «هوندا أكورد» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات السيدان متوسطة الحجم «Car-D»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %2 بإجمالى بيع 45 وحدة، تلتها «نيو سوناتا» فى المركز السابع بحصة %0.9 بنحو 21 سيارة.

وحصدت «تويوتا كامري» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %0.4، بعدما تمكنت من تسويق 8 سيارات، تلتها «بريليانس H530» تاسعًا بحصة بلغت %0.1 بواقع 3 مركبات.

وظهرت «أوبل انسيجينا» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات السيدان متوسطة الحجم «Car-D»، مسجلة حصة سوقية %0.1 بعدما حققت بيع سيارتين فقط خلال العام الماضى.