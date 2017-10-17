سيــارات

بيجو 3008 وجيب رينجيد.. نفس السعر واختلافات فنية كبيرة

المال - خاص رغم اختلاف السيارتين بيجو 3008 A/T Allure وجيب رينجيد A/T Limited فنيًا بشكل كبير، يصل سعر السيارتين إلى 450 ألف جنيه لكل منهما. وتنتمي الأولى لنمط السيارات الـ"كروس أوفر" والثانية لنمط السيارات الـSUV، كما تختلف السيارتان فنيًا في العديد من الجوانب. ويوضح الجدول التالي أ