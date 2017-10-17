سيــارات

بيجو 3008 وجيب رينجيد.. نفس السعر واختلافات فنية كبيرة

المال - خاص رغم اختلاف السيارتين بيجو 3008 A/T Allure وجيب رينجيد A/T Limited فنيًا بشكل كبير، يصل سعر السيارتين إلى 450 ألف جنيه لكل منهما.  وتنتمي الأولى لنمط السيارات الـ"كروس أوفر" والثانية لنمط السيارات الـSUV، كما تختلف السيارتان فنيًا في العديد من الجوانب.  ويوضح الجدول التالي أ
17 أكتوبر، 2017 17 أكتوبر، 2017

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المال – خاص

رغم اختلاف السيارتين بيجو 3008 A/T Allure وجيب رينجيد A/T Limited فنيًا بشكل كبير، يصل سعر السيارتين إلى 450 ألف جنيه لكل منهما. 

وتنتمي الأولى لنمط السيارات الـ”كروس أوفر” والثانية لنمط السيارات الـSUV، كما تختلف السيارتان فنيًا في العديد من الجوانب. 

ويوضح الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات

بيجو – 3008  A/T Allure

جيب رينجيد  A/T Limited

الوكيل

القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM

عز العرب

السعر الرسمي بالألف جنيه

450

450

سعة المحرك

1600

1368

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

النمط

كروس أوفر

SUV

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

163

140

عزم المحرك

240

230

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

سعة خزان الوقود (لتر)

60

48

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)

7.6

6

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

201

181

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

17

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

        لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

لا يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

بانوراما

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

 يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

لا يوجد

مسند يد خلفي

لا يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية

432

524

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

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