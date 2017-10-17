بيجو 3008 وجيب رينجيد.. نفس السعر واختلافات فنية كبيرة

المال – خاص
رغم اختلاف السيارتين بيجو 3008 A/T Allure وجيب رينجيد A/T Limited فنيًا بشكل كبير، يصل سعر السيارتين إلى 450 ألف جنيه لكل منهما.
وتنتمي الأولى لنمط السيارات الـ”كروس أوفر” والثانية لنمط السيارات الـSUV، كما تختلف السيارتان فنيًا في العديد من الجوانب.
ويوضح الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
|
المواصفات
|
بيجو – 3008 A/T Allure
|
جيب رينجيد A/T Limited
|
الوكيل
|
القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM
|
عز العرب
|
السعر الرسمي بالألف جنيه
|
450
|
450
|
سعة المحرك
|
1600
|
1368
|
ناقل الحركة
|
أوتوماتيك
|
أوتوماتيك
|
عدد السرعات
|
6
|
6
|
النمط
|
كروس أوفر
|
SUV
|
عدد الاسطوانات
|
4
|
4
|
قوة المحرك
|
163
|
140
|
عزم المحرك
|
240
|
230
|
نوع الجر
|
أمامي
|
أمامي
|
عدد المقاعد
|
5
|
5
|
عدد الأبواب
|
5
|
4
|
سعة خزان الوقود (لتر)
|
60
|
48
|
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)
|
7.6
|
6
|
نوع الوقود الذي ينصح به
|
92
|
92
|
السرعة القصوى
|
201
|
181
|
الوسائد الهوائية للسائق
|
يوجد
|
يوجد
|
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
كراسي كهربائية
|
لا يوجد
|
يوجد
|
نظام الفرامل ABS
|
يوجد
|
يوجد
|
توزيع إلكتروني للفرامل
|
يوجد
|
يوجد
|
برنامج التوازن الإلكتروني
|
يوجد
|
يوجد
|
نظام تنبيه ضد السرقة
|
لا يوجد
|
يوجد
|
نظام إيموبليزر ضد السرقة
|
يوجد
|
يوجد
|
مقاس الجنوط
|
17
|
17
|
فوانيس ضباب أمامية
|
يوجد
|
يوجد
|
فوانيس ضباب خلفية
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مساحات خلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
مرايات جانبية كهربائية
|
يوجد
|
يوجد
|
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
|
يوجد
|
يوجد
|
إشارات بالمرايا الجانبية
|
يوجد
|
يوجد
|
إضاءة المصابيح زنون
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مساحات للمصابيح الأمامية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
|
يوجد
|
لا يوجد
|
تحكم بالمصابيح الأمامية
|
يوجد
|
يوجد
|
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
|
يوجد
|
لا يوجد
|
سبويلر خلفي
|
لا يوجد
|
يوجد
|
النظام الذكي لركن السيارة
|
يوجد
|
يوجد
|
النظام الصوتي
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مشغل أقراص مدمجة
|
MP3/DVD
|
MP3/DVD
|
مدخل AUX
|
يوجد
|
يوجد
|
مدخل USB
|
يوجد
|
يوجد
|
بلوتوث
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مساند رأس أمامية وخلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
زجاج كهرباء أمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
زجاج كهرباء خلفي
|
يوجد
|
يوجد
|
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
|
يوجد
|
يوجد
|
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
|
يوجد
|
يوجد
|
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
|
يوجد
|
يوجد
|
فرش جلد
|
لا يوجد
|
يوجد
|
زر تشغيل وإيقاف المحرك
|
لا يوجد
|
يوجد
|
فتحة سقف
|
بانوراما
|
لا يوجد
|
كاميرا خلفية
|
لا يوجد
|
يوجد
|
كمبيوتر رحلات
|
يوجد
|
يوجد
|
نوع عجلة القيادة
|
إلكتروني
|
إلكتروني
|
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
|
يوجد
|
يوجد
|
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
|
يوجد
|
يوجد
|
مثبت سرعة
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
ناقل حركة من الجلد
|
لا يوجد
|
يوجد
|
عجلة القيادة من الجلد
|
لا يوجد
|
يوجد
|
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
قفل مركزي للأبواب
|
يوجد
|
يوجد
|
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
|
يوجد
|
يوجد
|
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
|
يوجد
|
يوجد
|
حامل أكواب أمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
مسند يد أمامي
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مسند يد خلفي
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
درج تخزين أمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
مخرج كهرباء
|
يوجد
|
يوجد
|
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
|
يوجد
|
لا يوجد
|
نور بالشنطة الخلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مساحة الشنطة الخلفية
|
432
|
524
|
حزام أمان خلفي
|
يوجد
|
يوجد