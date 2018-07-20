سيــارات

بيجو 2008 ورينو كابتشر.. سعر واحد واختلافات فنية واسعة

المال خاصرغم أن بيجو 2008 ورينو كابتشر تباعان محليًا بسعر واحد؛ أظهرت المقارنة بينهما وجود اختلافات فنية واسعة؛ وذلك على النحو الذي يظهره الجدول التالي.  المواصفات بيجو 2008 (A/T Turbo Active )
10:03 ص, الجمعة, 20 يوليو 18 10:03 ص, الجمعة, 20 يوليو 18

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المال خاص

رغم أن بيجو 2008 ورينو كابتشر تباعان محليًا بسعر واحد؛ أظهرت المقارنة بينهما وجود اختلافات فنية واسعة؛ وذلك على النحو الذي يظهره الجدول التالي.

 

المواصفات

بيجو 2008 (A/T Turbo Active )

رينو كابتشر (F/O A/T Turbo )

الوكيل

المنصور للسيارات

المصرية العالمية للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

360

360

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

كروس أوفر

كروس اوفر

سعة المحرك

1600

1197

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

4

6

قوة المحرك

120

120

عزم المحرك

160

190

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

9.9

10.9

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.5

5.4

سعة خزان الوقود (لتر)

50

45

السرعة القصوى كم/ الساعة

188

192

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD     

MP3/DVD     

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

لا يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

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