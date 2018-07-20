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بيجو 2008 ورينو كابتشر.. سعر واحد واختلافات فنية واسعة

المال خاصرغم أن بيجو 2008 ورينو كابتشر تباعان محليًا بسعر واحد؛ أظهرت المقارنة بينهما وجود اختلافات فنية واسعة؛ وذلك على النحو الذي يظهره الجدول التالي. المواصفات بيجو 2008 (A/T Turbo Active )