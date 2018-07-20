بيجو 2008 ورينو كابتشر.. سعر واحد واختلافات فنية واسعة

المال خاص
رغم أن بيجو 2008 ورينو كابتشر تباعان محليًا بسعر واحد؛ أظهرت المقارنة بينهما وجود اختلافات فنية واسعة؛ وذلك على النحو الذي يظهره الجدول التالي.
المواصفات
بيجو 2008 (A/T Turbo Active )
رينو كابتشر (F/O A/T Turbo )
الوكيل
المنصور للسيارات
المصرية العالمية للسيارات
السعر الرسمي بالألف جنيه
360
360
ناقل الحركة
أتوماتيك
أتوماتيك
النمط
كروس أوفر
كروس اوفر
سعة المحرك
1600
1197
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
4
6
قوة المحرك
120
120
عزم المحرك
160
190
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
9.9
10.9
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.5
5.4
سعة خزان الوقود (لتر)
50
45
السرعة القصوى كم/ الساعة
188
192
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
17
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
لا يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
لا يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
…