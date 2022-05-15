«بيجو» و«رينو» على قمة تراخيص السيارات الأوروبية

تصدرت «بيجو» و«رينو» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر- بعدما تمكنتا من تسجيل 584 مركبة لكل منهما فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت العلامة التجارية «أوبل» فى المرتبة الثالثة بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالى نحو 458سيارة، تلتها«مرسيدس» فى المركز الثالث بواقع 410 مركبات.

فى المقابل، تراجعت «فيات» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 380سيارة، تلتها «سكودا» فى المركز الخامس بواقع 275وحدة.

وظهرت «ستروين» فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 182وحدة، تلتها «لادا» فى المركز السابع بواقع 118مركبة.

وحافظت «سيات»على تمركزها فى المرتبة الثامنة بإجمالى ترخيص 99سيارة، تلتها «بورش» فى المركز التاسع بنحو 82 مركبة.

وحلت العلامة الإنجليزية «رينج روفر» فى المرتبة العاشرة بترخيص 31 مركبة، أعقبتها «فولكس فاجن» فى المركز الحادى عشر بواقع 30 مركبة.

وجاءت العلامة السويدية «أودي» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 27 سيارة، أعقبتها«فولفو» فى المركز الثالث عشر بواقع 13 مركبة.

«نيسان» تعود لصدارة تراخيص المركبات اليابانية فى مصر

عادت العلامة التجارية «نيسان» لصدارة تراخيص السيارات اليابانية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1519مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

‎كما صعدت «تويوتا» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1172سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الثالث مسجلة نحو819 مركبة خلال تلك الفترة.

‎وتمركزت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 163مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع45 سيارة.

‎فيما اختفت «سوبارو» من قوائم تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بعدما فشلت فى تسجيل أى مركبة خلال الشهر الماضى.

«إم جي» تتصدر الصينية

عادت العلامة الصينية «إم جي» لصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1759مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

‎فيما تراجعت «شيري» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1691مركبة، تلتها«جيتور» للمركز الثالث بنحو 250مركبة.

وحلت «جيلي» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 164سيارة، أعقبتها «BYD» فى المركز الخامس بواقع 153 سيارة.

وظهرت «شانجان» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 142مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وصعدت «هافال» للمرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 124 مركبة، تلتها «جاك» فى المركز السابع بواقع 121 سيارة.

وحصدت «دونج فينج DFSK» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 89 مركبة، أعقبتها «بايك» فى المركز التاسع بواقع 88 سيارة.

وحلت «فاو – بيستيون» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر مسجلة نحو 48 مركبة خلال أبريل الماضى.

«هيونداي» تزيح «كيا» من قمة «الكورية»

أزاحت «هيونداي» منافستها «كيا» من صدارة العلامات الكورية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1349مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

وتراجعت «كيا» للمرتبة الثانية بإجمالى نحو 611 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 93 سيارة خلال تلك الفترة.

‎على الجانب الآخر، احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 611 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 117مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 99 سيارة خلال الشهر الماضى.