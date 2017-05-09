بيجو – سيتروين توافق فنيا على 7 موردين لمكونات السيارات

أحمد عوض:وافقت شركة «سنيسى sneci» المغربية، المستشار الفنى والمالى لمجموعة «بيجو - سيتروين» العالمية لتقييم مصانع المكونات والصناعات المغذية للسيارات، على 7 شركات محلية لتصدير منتجاتها إلى خطوط إنتاج «بيجو - سيتروين».وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتج

أحمد عوض:

وافقت شركة «سنيسى sneci» المغربية، المستشار الفنى والمالى لمجموعة «بيجو – سيتروين» العالمية لتقييم مصانع المكونات والصناعات المغذية للسيارات، على 7 شركات محلية لتصدير منتجاتها إلى خطوط إنتاج «بيجو – سيتروين».

وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد اجتمع منذ فترة مع قيادات مجموعة «بيجو – سيتروين» الفرنسية لبحث سبل تعزيز صادرات مكونات السيارات والأجزاء، على أن يتولى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية تأهيل المصانع لتصدير منتجاتها للمجموعة.

ووفقاً لمصدر مسؤول بالمجلس التصديرى، فضل عدم ذكر اسمه، تضم قائمة الشركات السبعة المصرية لأكسات السيارات، وأوتوكول للتكييفات، ومصانع جريش للزجاج، وبويزين إيجيبت، والكنترول الصناعى، وترياق للضفائر، وإيداكوا، على أن يتم خصم نسبة عمولات الِشركة المغربية من تصدير المكونات المصرية.

وتابع المصدر: إن المجلس التصديرى يعمل على تأهيل مجموعة جديدة من الشركات والمصانع الأخرى لتسويق منتجاتها وعرضها على «بيجو – سيتروين»، فى إطار خطة المجلس التى تستهدف إزالة العوائق أمام مصدرى السلع الهندسية وإنشاء تحالفات إستراتيجية بين المنتجين المحليين والمجموعات الصناعية الكبرى، وكذلك توفير كل الشهادات الدولية اللازمة للتصدير بخلاف التدريب ورفع كفاءة العمالة.

ورهن المصدر بدء التصدير الفعلى للمكونات المصرية لبيجو سيتروين بانتهاء المفاوضات المالية مع الجانب المغربى، مستشار الشركة العالمية- متوقعاً أن يتم حسم الموقف المالى فى مدة لا تتعدى الستة أشهر المقبلة.

وكان المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قد أعلن عن برنامج لتدريب وتأهيل عدد من مصانع مكونات السيارات لرفع كفاءة منتجاتها لاختراق الأسواق الأفريقية، ومنها أوغندا وغينيا، كما أوضح أن نسبة صادرات مكونات السيارات تمثل %22 من إجمالى صادرات مصر من السلع الهندسية.

وأكد حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة أوتوكول لصناعة التكييفات، أن الفترة الماضية شهدت خضوع عدد من مصانع مكونات السيارات أمام لجنة التقييم الفنى الممثلة فى مجموعة «سنيسى sneci» العالمية؛ للوقوف على نسب الجودة والمعايير الخاصة بالمنتجات، لا سيما درجات الأمان داخل تلك المصانع، لتكون مؤهلة لاستخدام مكوناتها داخل خطوط إنتاج «بيجو – سيتروين».

وأضاف عبد العزيز أن «أوتوكول» قد اجتازت كل مراحل الاختبارات الفنية من «سنيسى sneci» بهدف الانضمام إلى قائمة المصدرين المحتملين لمجموعة «بيجو – سيتروين» بتوريد مكونات السيارات.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات قد أبدت رفضها نسب العمولات المقترحة من «سنيسى sneci»، على صادراتها شهرياً.