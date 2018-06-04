بيجو ستروين تبدأ تعليق أنشطتها في إيران

رويترزقالت مجموعة بيجو ستروين، اليوم الاثنين، إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.وقالت الشركة في بيان إنها "بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأمريكي بحلول السادس من أغسطس".وأضافت "بد

رويترز

قالت مجموعة بيجو ستروين، اليوم الاثنين، إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقالت الشركة في بيان إنها “بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأمريكي بحلول السادس من أغسطس”.

وأضافت “بدعم من الحكومة الفرنسية، تعمل مجموعة بيجو ستروين مع السلطات الأمريكية من أجل بحث تقديم إعفاء”.

وأشارت الشركة إلى أن تعليق الأنشطة لا يغير التوجيه المالي الحالي للمجموعة، مضيفة أن أنشطتها في إيران تمثل أقل من 1% من إيراداتها.