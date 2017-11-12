بيجو تستثمر 100 مليون يورو لإنتاج سيارات في الجزائر

خالد بدر الدين وقعت اليوم الأحد مجموعة بيجو ستروين الفرنسية لصناعة السيارات اتفاقية مشروع مشترك مع ثلاثة شركاء جزائريين لإنتاج سيارات في الجزائر من خلال استثمار بيجو حوالى 100 مليون يورو (117 مليون دولار) أو ما يعادل 49 %…

خالد بدر الدين

وقعت اليوم الأحد مجموعة بيجو ستروين الفرنسية لصناعة السيارات اتفاقية مشروع مشترك مع ثلاثة شركاء جزائريين لإنتاج سيارات في الجزائر من خلال استثمار بيجو حوالى 100 مليون يورو (117 مليون دولار) أو ما يعادل 49 % من رأسمال المشروع المشترك الذى سيقام فى مصنع في مدينة وهران بغرب الجزائر بعد أن فتحت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات مصنعا لها في عام 2014.

وأعلنت شركة بيجو في بيان إن الشركاء الجزائريين هم شركة كوندور إليكترونيكس وشركة بالبا برو وشركة بي.إم.أو وأن المصنع سيبدأ الإنتاج جزئيا العام القادم ليصل إلى الطاقة التشغيلية الكاملة في عام 2019 وبلغت مبيعات مجموعة بيجو ستروين حوالى 383 ألفا و504 سيارات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط خلال العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز إنه تم توقيع الاتفاقية في إطار انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية-الجزائرية وبحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة برونو لو مير.

وقال الوزيران إن فرنسا تسعى لتعزيز استثماراتها في مستعمرتها السابقة بعدما فقدت نصيبا لصالح دول من بينها الصين وتركيا وإيطاليا كما أبدى الوزراء الجزائريون الذين حضروا مراسم التوقيع أملهم في أن تعزز فرنسا استثماراتها في بلدهم لأن الشراكة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين مازالت ضعيفة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتوقع الوزير لو مير أن تبرم شركات فرنسية من بينها رينو وألستوم وسانوفي اتفاقيات في الجزائر في المستقبل القريب بينما أكد جان كريستوف كيمار نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط في بيجو إن الاتفاقية ستمكن شركته من تحقيق هدفها في بيع 700 ألف سيارة في تلك المنطقة بحلول عام 2021