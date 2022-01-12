سيــارات

«بيجو» تحصد المركز الـ6 بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال ديسمبر (جراف)

تتصدرها «بيجو 3008» بواقع 829 مركبة
أحمد عوض 8:49 م, الأربعاء, 12 يناير 22 8:49 م, الأربعاء, 12 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

حصدت العلامة الفرنسية «بيجو» المرتبة السادسة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1547 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «بيجو 3008» قوائم تراخيص العلامة الفرنسية بإجمالى نحو 829 مركبة، تبعتها «بيجو 5008» فى المركز الثاني بواقع 255 وحدة.

اقرأ أيضا  «الجمارك» تفرج عن «جاكوار I-Pace» الكهربائية تمهيدًا لطرحها فى السوق

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 219 سيارة، تلتها «بيجو 508» فى المركز الرابع بنحو 160 مركبة.

حلت «بيجو 2008» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 75 مركبات في مختلف وحدات المرور، خلال تلك الفترة.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «بيجو» نحو 9 مركبات بمختلف وحدات المرور.

اقرأ أيضا  تعرف على أسعار «سيات إبيزا» فيس ليفت موديل 2022

يذكر أن إجمالى عدد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بلغت نحو 20 ألفًا و704 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «بيجو» بوحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

شركة لوسيد تعتزم بناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية 2025

أيمن عزام 8:11 م, الأربعاء, 12 يناير 22

سعر ومواصفات «جاك JS4» موديل 2022

أحمد عوض 7:57 م, الأربعاء, 12 يناير 22

«إبيزا» الأكثر ترخيصًا لسيارات «سيات» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

أحمد عوض 6:48 م, الأربعاء, 12 يناير 22

بنسبة 17.4%.. «أزمة الرقائق» تهوي بواردات مصر من السيارات خلال أكتوبر 2021

أحمد عوض 6:07 م, الأربعاء, 12 يناير 22

واردات مصر من سيارات الركوب تنمو 30% خلال أول 10 أشهر من 2021

أحمد عوض 5:22 م, الأربعاء, 12 يناير 22

«ديزاير» تتصدر تراخيص «سوزوكي» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

أحمد عوض 4:43 م, الأربعاء, 12 يناير 22