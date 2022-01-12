«بيجو» تحصد المركز الـ6 بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال ديسمبر (جراف)

حصدت العلامة الفرنسية «بيجو» المرتبة السادسة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1547 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «بيجو 3008» قوائم تراخيص العلامة الفرنسية بإجمالى نحو 829 مركبة، تبعتها «بيجو 5008» فى المركز الثاني بواقع 255 وحدة.

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 219 سيارة، تلتها «بيجو 508» فى المركز الرابع بنحو 160 مركبة.

حلت «بيجو 2008» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 75 مركبات في مختلف وحدات المرور، خلال تلك الفترة.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «بيجو» نحو 9 مركبات بمختلف وحدات المرور.

يذكر أن إجمالى عدد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بلغت نحو 20 ألفًا و704 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «بيجو» بوحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى: