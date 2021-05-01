«بيجو» تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول 2021 (جراف)

بعدما تمكنت من تسويق 3400 مركبة

رصدت «المال» تطور مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية، خلال الربع الأول من العام الحالى؛ وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت العلامة التجارية «بيجو» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، بعدما تمكنت من تسويق 3400 ألف وحدة، خلال تلك الفترة.

وحلّت «فيات» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت بيع 2797 مركبة، تلتها «أوبل» فى المركز الثالث بإجمالى 1623 وحدة.

في المقابل، تراجعت «رينو الفرنسية» للمرتبة الرابعة، بعدما استطاعت بيع وتسليم 1555 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الخامس بنحو 1518 مركبة.

وحصدت «لادا» المرتبة السادسة بعدما حققت بيع 721 سيارة، تبعتها «لاند روفر» فى المركز السابع بإجمالي بيع 197 مركبة.

واقتنصت العلامة التجارية «ألفا روميو» المرتبة الثامنة، بعد تمكنها من تسويق 87 مركبة في السوق المحلة، خلال تلك الفترة.

وظهرت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات الماركات الأوروبية فى السوق المحلية، مسجلة بيع 24 مركبة فى السوق المحلية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر نموًّا بنسبة 1.9% لتصل إلى 12 ألفًا و85 مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 11 ألفًا و862 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجدول التالي ترتيب العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر «الملاكي»، خلال الربع الأول من العام الحالي: