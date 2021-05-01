سيــارات

«بيجو» تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول 2021 (جراف)

بعدما تمكنت من تسويق 3400 مركبة
أحمد عوض 6:09 م, السبت, 1 مايو 21 6:09 م, السبت, 1 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت «المال» تطور مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية، خلال الربع الأول من العام الحالى؛ وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت العلامة التجارية «بيجو» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، بعدما تمكنت من تسويق 3400 ألف وحدة، خلال تلك الفترة.

وحلّت «فيات» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت بيع 2797 مركبة، تلتها «أوبل» فى المركز الثالث بإجمالى 1623 وحدة.

اقرأ أيضا  تعرف على السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال 3 شهور (جراف)

في المقابل، تراجعت «رينو الفرنسية» للمرتبة الرابعة، بعدما استطاعت بيع وتسليم 1555 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الخامس بنحو 1518 مركبة.

وحصدت «لادا» المرتبة السادسة بعدما حققت بيع 721 سيارة، تبعتها «لاند روفر» فى المركز السابع بإجمالي بيع 197 مركبة.

واقتنصت العلامة التجارية «ألفا روميو» المرتبة الثامنة، بعد تمكنها من تسويق 87 مركبة في السوق المحلة، خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  أحدث أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي النترا HD» موديل 2021

وظهرت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات الماركات الأوروبية فى السوق المحلية، مسجلة بيع 24 مركبة فى السوق المحلية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر نموًّا بنسبة 1.9% لتصل إلى 12 ألفًا و85 مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 11 ألفًا و862 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

اقرأ أيضا  ترتيب السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من 2021 (جراف)

ويوضح الجدول التالي ترتيب العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر «الملاكي»، خلال الربع الأول من العام الحالي:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

العلامات اليابانية تتصدر مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول 2021 (جراف)

أحمد عوض 5:39 م, السبت, 1 مايو 21

مبيعات السيارات الكورية في مصر تقفز 51.5% خلال الربع الأول من 2021 (جراف)

أحمد عوض 5:07 م, السبت, 1 مايو 21

ترتيب السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من 2021 (جراف)

أحمد عوض 4:28 م, السبت, 1 مايو 21

«نيسان» تستحوذ على 34.8% من مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال الربع الأول (جراف)

أحمد عوض 3:39 م, السبت, 1 مايو 21

مبيعات السيارات المستوردة تنمو 35.7% خلال الربع الأول 2021 (جراف)

أحمد عوض 3:07 م, السبت, 1 مايو 21

تتصدرها «فيات تيبو».. ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول (جراف)

أحمد عوض 10:32 ص, السبت, 1 مايو 21