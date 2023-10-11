بيث جونز: واشنطن استثمرت 120 مليون دولار للحفاظ على التراث الثقافي في مصر

قالت السفيرة بيث جونز القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من 120 مليون دولار في جهود الحفاظ على التراث الثقافي في مصر حتى الآن.

وأضافت السفيرة، أنه من خلال صندوق السفير للحفاظ على التراث الثقافي، استثمرت الحكومة الأمريكية في الحفاظ على العديد من المواقع الأثرية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك مجمع تكية إبراهيم الجولشاني، والمجمع الجنائزي للسلطان قايتباي، ومعبد سيتي في أبيدوس، والحمام الروماني في الكرانيس.

جاء ذلك خلال افتتاح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفيرة بيث جونز القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم، مركز الزوار الذي تم إنشاؤه حديثاً بسبيل الإمام الشافعي بجوار المسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالقاهرة.

وبحضور رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية، والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.