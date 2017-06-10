بيت خبرة الوفد: يجب طرح معاهدة تيران وصنافير للاستفتاء

ياسمين فواز أوصى بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، في قضية تيران وصنافير بوجوب تنفيذ حكم الدستور في المادة (151) التي نصت على أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.



جاء ذلك خلال تقرير جديد، أصدره بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، لتوضيح الموقف الحالي لقضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، ولخص الرأي الفني والقانوني للعرض على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي. وأشار التقرير إلى أن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب، بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين.



وتابع: “إما أن نكون أمام ملكية وفي هذه الحالة لا يجوز توقيع الاتفاقية من الأساس إستنادًا إلى نص المادة (1) من الدستور الفقرة الأولى “جمهورية مصر العربية” دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شئ منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الأخيرة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.



وأضاف التقرير: “إما نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين وفي تلك الحالة يتطلب طرحها للاستفتاء، وذلك إستنادا الى نص المادة (4) من الدستور في فقرتها الأولى: السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الثانية، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة، أو نكون أمام إدارة وهي الحالة الوحيدة المباح فيها للبرلمان الفصل في موضوع الإتفاقية استنادا الى نص المادة (151) من الدستور في فقرتها الاولى يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور”.



وتابع التقرير: “قد نسلم جدلا أن هناك خلاف حول ملكية الجزيرتين، ولكننا من دون شك أمام سيادة حقيقية لمصر ووثائق دولية ورسمية تؤكد السيادة المصرية الخالصة على الجزيرتين في أكثر من 20 دليل قدمهم التقرير”.



وحذر التقرير من تداول المستندات والأفلام التسجيلية بشكل فردي وعشوائي أكثر من تداولها من خلال نسق منهجي واضح، مما يزيد من حالة الإستقطاب والضبابية.