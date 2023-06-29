«بيت الروبي» يحقق نجاحًا كبيرًا في أول أيام عيد الأضحى بإيرادات 6 ملايين جنيه

استطاع فيلم “بيت الروبي” بطولة النجوم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور ، تحقيق نجاح غير مسبوق في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمس الأربعاء، ليتصدر ايرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائية بمصر بحوالي 5.8 مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.

فيلم “بيت الروبي” بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.