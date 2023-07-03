بيت الروبي يتصدر دور العرض.. جماهيرية كريم عبد العزيز ترفع الإيرادات

اشتعلت المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الأيام الماضية ، بين النجوم كريم عبد العزيز وأحمد فهمي وأمير كرارة وتامر حسني .

واستطاع النجم كريم عبد العزيز تصدر شباك التذاكر بفيلمه ” بيت الروبي” اخراج بيتر ميمي ، فوصلت ايراداته في أيام قليلة 35 مليون جنيه وحقق أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية ب9 مليون جنيه لمدة يومين .

كما نافس فيلم ” مستر اكس ” لأحمد فهمي على المركز الثاني ، وكذلك فيلم تاج للنجم تامر حسني ثم جاء فيلم ” البعبع ” للنجم أمير كرارة .

ماجدة خير الله :الجمهور اختبره أكثر من مرة وأصبحت لديه ثقة كبيرة فيه

أعربت الناقدة ماجدة خير الله أن تفوق النجم كريم عبد العزيز في موسم عيد الأضحى السينمائي على باقي النجوم ، بسبب أن الآخرين لايملكون نفس مستوى نجومية كريم عبد العزيز وقيمته الفنية .

أشارت الى أن الجمهور اختبره أكثر من مرة وأصبحت لديه ثقة كبيرة فيه ولو معي 100 جنيه سأدفعها في فيلم له فقط .

وتابعت قائلة هذه المرة النجوم المشاركين مع كريم عبد العزيز مهمين وكبار مثل كريم محمود عبد العزيز ونور ، أي أن التوليفة المقدمة في فيلم ” بيت الروبي” ناجحة وجذابة للجمهور في هذه المنافسة القوية بينه وبين أحمد فهمي وتامر حسني وأمير كرارة .

محمود قاسم : الايرادات التي حققها فيلم بيت الروبي لم تحدث في تاريخ السينما المصرية سابقا

ويرى الناقد السينمائي محمود قاسم أن كريم عبد العزيز يملك كاريزما كبيرة منذ صغره حينما ظهر فيلم ” المشبوه” مع الفنان الكبير عادل امام ، فكريم عبد العزيز لديه كاريزما وبنيان جسدي مميز ونبرة صوت جيدة وخفة في أداؤه بأفلامه دائما وذلك محبب جدا للجمهور ، مثل والده المخرج القدير محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز يملكان أيضا هذه الكاريزما .

نوه أن الايرادات التي حققها فيلم بيت الروبي لم تحدث في تاريخ السينما المصرية سابقا ، مؤكدا الجمهور يهتم بمشاهدة النجم المفضل لديها مثل كريم عبد العزيز سواء كان الفيلم جيد بدرجة كبيرة أم لا ، لكن في الحقيقة هو سيظل نجم كبير وقوي في السينما لمدة 10 سنوات قادمة .

أكد أيضا أنه يتم تفصيل موضوعات معينة له تحديدا ، تليق بقيمته الفنية ومكانته ونجوميته الكبيرة في السينما دائما حتى تقل هذه المكانة لدى محبيه .

بطرس دانيال : أعماله الفنية دائما تلقى جاذبية كبيرة في السينما والتلفزيون

من ناحتيه قال الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما ، أن كريم عبد العزيز نجما محبوبا جدا لدى الجمهور خاصة في السينما .

حيث أن أعماله الفنية دائما تلقى جاذبية كبيرة في السينما والتلفزيون وفق” دانيال” ، فحينما قدم مسلسل الاختيار التف حوله الجمهور العربي بصورة كبيرة وكان مميزا فيه .

استطرد قائلا أن جمهور السينما يقبل على أي فيلم لكريم عبد العزيز ، لأنه يعي جيدا أنه سيقدم له عملا سينمائيا ممتعا ومفيدا وذلك ماحدث في فيلم بيت الروبي الجديد له ، حيث يقدم رسالة هامة من خلاله بأضرار السوشيال ميديا وأنها تتسبب في عزل الانسان .