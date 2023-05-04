«بيت الروبي والسرب».. منافسة حامية بين السقا وكريم في دور السينما بالصيف

تستقبل دور العرض السينمائي الأيام القادمة أفلاما سينمائية جديدة تمهيدا للموسم الصيفي، بعد انقضاء موسم أفلام عيد الفطر الماضي التي تصدر إيراداتها النجم محمد رمضان بفيلمه “هارلي” بـ30 مليون جنيه في أيام قليلة.

ويعود للمنافسة النجم أحمد السقا بفيلم “السرب” إنتاج سنيرجي ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمي واخراج أحمد نادر جلال وهو فيلم ينتمي لطابع وطني.

كما يطرح للنجم كريم عبد العزيز فيلم ” بيت الروبي” ويشارك في بطولته النجمة نور والنجم كريم محمود عبد العزيز إخراج بيتر ميمي ، وفيلم “رهبة” بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.

نادر عدلي: الظروف الاقتصادية يمكن أن تؤثر على الإيرادات بصورة عامة

يرى الناقد الفني نادر عدلي أن المنافسة بين تلك الأفلام ستحسم للنجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز بفيلم بيت الروبي، خاصة أن نجومية أحمد السقا تراجعت في السينما ولم يعد من النجوم الجاذبين مثل كريم عبد العزيز.

وتابع لـ”المال” أن الموسم الصيفي السينمائي سيشهد تغيرات كبيرة، بوجود أفلام للنجوم محمد هنيدي “الجواهرجي” ومحمد رمضان” عالزيرو” وتامر حسني ” تاج” ومحمد إمام “أبو نسب”، لكن يجب أن يتخلى تامر حسني عن فكرة أن يكون هو مخرج ومؤلف وممثل الفيلم الخاص به مثلما فعل في فيلمه الأخير” بحبك” والا سيؤثر ذلك عليه سلبا كثيرا في السينما.

ونوه بأن الظروف الاقتصادية يمكن أن تؤثر على الإيرادات بصورة عامة ، وأكبر دليل على ذلك هو تحقيق محمد رمضان ايرادات كبيرة بفيلمه هارلي بموسم عيد الفطر في أول 4 أيام من طرحه ثم تراجعت هذه الايرادات بعد انتهاء عيد الفطر تماما بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد .

ماجدة موريس : المنافسة ستكون قوية بين السقا وكريم عبد العزيز

قالت الناقدة ماجدة موريس أن المخرج أحمد نادر جلال مميز في الأعمال الفنية التي تتسم بطابع الأكشن، فقد قدم مسلسل “حرب” بموسم رمضان الماضي وكان رائعا بطولة أحمد السقا.

وأشارت لـ”المال” الى أن الدولة يكون لها رؤية في الأعمال الفنية التي تدور بين الجيش والمتطرفين، لكن احمد نادر جلال مخرج كبير في هذه المنطقة وفق “موريس” .

ولفتت الى أن المخرج بيتر ميمي مميز أيضا في أعماله الفنية، لذلك سيكون هناك منافسة قوية بين أحمد السقا وكريم عبد العزيز، لاسيما أن الأخير يملك كاريزما كبيرة وغاب عن السينما لفترة طويلة وكذلك عن الدراما منذ تقديمه مسلسل الاختيار 2.

أما أحمد الفيشاوي فيتميز باختياره موضوعات جيدة ومختلفة، لكن جمهور السقا وكريم عبد العزيز كبيران لذلك ستكون المنافسة قوية بينهما وفق” موريس” ، خاصة أن فيلم السرب يضم نجوما كبار مثل آسر ياسين وشريف منير وليس السقا فقط لذلك ستكون المنافسة صعبة لكريم عبد العزيز مع هؤلاء النجوم .

رامي المتولي: فيلم السرب سيحظى بنصيب كبير من النجاح والمنافسة

بينما يرى الناقد رامي المتولي أن فيلم السرب يحمل إنتاجا فنيا ضخما مقارنة بالفيلمين الأخيرين، لذلك سيكون له النصيب الأكبر من النجاح والقدرة على المنافسة بسبب خصوصية وأهمية الموضوع الذي يطرحه للجمهور.

وأضاف لـ”المال” أنه عادة الدراما والموضوعات الوطنية يتواجد فيها عدد كبير من النجوم، فهم يحبون المشاركة فيها مثل أفلام الممر والاختيار والكتيبة 101.

وتابع أن الأعمال الوطنية تجذب المشاهد سواء في السينما أو التلفزيون بصورة كبيرة مقارنة بأي توليفة أخرى للأعمال الفنية، لذلك سيحظى فيلم السرب للنجم أحمد السقا بنصيب كبير من اهتمام المتلقي الفترة القادمة.