بيت الخبرة «ECB» يتعاقد مع النقل لإعداد دراسات وتصميمات خط سكة حديد شرق التفريعة

أعلن مكتب بيت الخبرة ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، تعاقده مع وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، ليقدم المكتب خدمات إعداد الدراسات والتصميمات لمشروع خط سكة حديد شرق التفريعة بورسعيد.

وتم التعاقد بحضور اللواء مهندس حسن الليثي، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة فاطمة رشاد، الأمين العام للهيئة، والدكتور مهندس أيمن الحضري، المدير التنفيذى لبيت خبرة ECB، والمهندس أحمد أسامة البهجي، مدير مشروعات النقل.

قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس بيت الخبرة ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، إن المشروع يهدف إلى إنشاء خط سكة حديد لربط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يميناء شرق التفريعة – بورسعيد، وذلك بهدف تسهيل نقل البضائع والحاويات بين المنطقتين.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير شبكة طرق ونقل على أعلى مستوى لخدمة هذه المنطقة وغيرها من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ تنمية عمرانية شاملة في مختلف أنحاء الدولة، خاصة أن تنمية المحاور والطرق والنقل جزء أساسي من تنمية المدن الجديدة.

ولفت إلى أن جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها تتم في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل كافة المدن، كما أنها تتميز بالتكامل مع بعضها البعض مما حقق أهدافها المرجوة، ويدعم حركة الاقتصاد والاستثماري المحلي ويجذب الاستثمار الأجنبي أيضا، كما أنه يسهل رفع نسبة الإشغالات بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة وتقليل التكدس العمراني في المدن القديمة.

وتابع أن بيت الخبرة ECB للتصميمات يضم فريق عمل مؤهلًا للمنافسة المحلية والعالمية في تخصصات متنوعة، بإجمالي 750 مهندسًا في قطاعات هندسية مختلفة، كما أن الشركة تقوم باستمرار بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة موظفيها والاطلاع على ما هو جديد في السوقين المحلي والعالمي.

وأكد أن ” بيت الخبرة الهندسي ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات” يقدم خدمات الهندسة الاستشارية بشكل متكامل من إدارة المشروعات وتصميمات تخطيط معمارية وإنشائية وكهروميكانيكية وبنية تحتية، وكذلك الإشراف على التنفيذ لهذه المشروعات، لافتا إلى أن مكتب ECB معتمد من البنك المركزي كأحد خبراء التقييم العقاري.