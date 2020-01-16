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بيت الخبرة تتصدر نشاط التأجير التمويلي خلال 11 شهراً (جراف)

39.3% زيادة فى قيمة عقود التأجير التمويلى
المال - خاص 11:37 م, الخميس, 16 يناير 20 11:37 م, الخميس, 16 يناير 20

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تصدرت شركة بيت الخبرة لـ التأجير التمويلي قائمة النشاط خلال 11 شهراً ، حيث نجحت فى الحصول على حصة سوقية بلغت 20.2 % وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفعت إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى إلى 48.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 ، مقابل 34.5 مليار حنيه بنهاية نوفمبر 2018 ، بمعدل زيادة بلغ 39.3 %.

كما زاد عدد العقود بنحو 33.8 % خلال الفترة المذكورة ، لترتفع إلى 2.6 ألف عقداً خلال 2019 مقابل 1.9 ألف عقداً خلال 2018.

ويوضح الجراف التالى الحصص الكاملة لشركات التأجير خلال 11 شهراً

العقارات والأراضى تستحوذ على نصيب الأسد

و كالعادة استحوذت العقارات والأراضى على نصيب الأسد من العقود خلال 11 شهراً ، حيث غردت منفردة بحصة سوقية بلغت 75.5% ، تليها سيارات النقل بحصة 7 % فى حين استحوذت الأنشطة الأخرى على النسبة المتبقية.

قانون التأجير التمويلى

و صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في أغسطس 2018 على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، بعد أن أقره مجلس النواب.

و يأتي ذلك إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية.

ويسعى القانون إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ

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بقلم المال - خاص

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