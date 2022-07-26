بيت التمويل الكويتي يقدم إشعار النية المؤكدة للاستحواذ على «الأهلي المتحد»

قدم بيت التمويل الكويتي إشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ على ما يصل إلى 100 % من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني كما قدم أيضا مستند عرض الاستحواذ على البنك، بحسب وكالة رويترز.

وجاء ذلك بعد أن وافق مساهمو بيت التمويل الكويتي أمس الاثنين على جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتشمل معدل تبادل الأسهم البالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

وأرفق بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء نسخة من إشعار النية المؤكدة وملخص مستند العرض.

البنك الأهلي المتحد يؤكد تلقي إشعار النية المؤكدة لتقديم العرض ومستند العرض

وأكد البنك الأهلي المتحد تلقي إشعار النية المؤكدة لتقديم العرض ومستند العرض، قائلا إن مجلس إدارته عين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد مستشارا مهنيا مستقلا لتقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالعرض.

ووافق مساهمو بيت التمويل الكويتي في اجتماع الجمعية العمومية أمس الاثنين، على جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، بحيث تشمل معدّل تبادل الأسهم البالغ سهماً واحداً من أسهم بيت التمويل الكويتي، مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد.

الجمعية العمومية وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد

وقال البنك في بيان صحفي إن الجمعية العمومية وافقت أيضاً على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما وافق الاجتماع على اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر لبيت التمويل الكويتي.

ووافق أيضاً على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابق بشأن إدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين.

وفى أبريل الماضى، أعلن بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد، أن ربحه الصافي ارتفع 39 % ليصل إلى 69.5 مليون دينار (227.85 مليون دولار) في الربع الأول من العام، مقارنة مع خمسين مليون دينار قبل عام.

وقال بيت التمويل في بيان لبورصة الكويت إن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 12.2 % متضمنة زيادة صافي إيرادات التمويل بنسبة 3.5 %.

وأشار البيان أيضا إلى “انخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل المجمع بنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق”.