«بيت التأمين» توزّع فائض نشاط 123 مليون جنيه على عملائها خلال 13 عامًا

قال العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، إن شركته متعاقدة مع مؤسسة (Hannover Re) لإعادة التأمين، مشيرًا إلى أن رأس المال المصرح به مليار جنيه، بينما المدفوع 241.5 مليون، ووزعت الشركة فائض النشاط التأميني على عملائها لمدة 13 عاما متتالية بإجمالي 123 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، أول فرع إنتاجي في تاريخها، منذ دخولها السوق قبل 21 عاما.

وأكد محمد عبد المولى؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، أن شركته وضعت خطة طموح تستهدف من خلالها زيادة حصيلة الأقساط المكتتبة دون التهاون في سياسة الاكتتاب المنضبطة، التي تسعى من خلالها لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح الفنية والكلية.

وأضاف أن تحقيق الخطة يستلزم ابتكار وخلق منتجات جديدة تناسب الأخطار المتغيرة، مع التركيز عل التسويق والبيع، لأنهما فرسا الرهان للكيانات الاقتصادية بصفة عامة ولشركات التأمين بصورة خاصة، لافتًا إلى أن الذراع الجديدة فرع إنتاجي، يهدف إلى توفير جميع الإمكانات البيعية للعاملين والمتعاونين مع الكيان من وسطاء التأمين، باعتبارهم شركاء النجاح.

وأوضح أن الفرع الجديد المُدشن بمنطقة الدقي، يعد أول ذراع إنتاجية متخصصة منذ نشأة الشركة، والـ14 في السلسلة التي تمتلكها الشركة، والتي تتنوع ما بين فروع إصدار وأخرى للتعويضات، مشيرًا إلى أن فرع الدقي يعد باكورتها، التي افتتح قبل يومين، ويتولى فايز عوض إدارته، وتعتزم الشركة التوسع فيها.

وأكد أن الشركة تعمل على تطويع إمكاناتها وقدراتها لخدمة العملاء، والوصول لهم في أي مكان على مستوى الجمهورية، وتلبية تطلعاتهم من خلال التغطيات النمطية وغيرها، مؤكدًا أن الاهتمام بالجانب الإنتاجي لا يقل عن الاهتمام بالإصدار وتوفير خدمة ما بعد البيع، ومنها متابعة العميل خلال مدة التأمين، للتأكد من توافر وسائل الأمان اللازمة لتقليص فرص تحقق الخطر حماية للعميل نفسه.

وأوضح أن المؤشرات المالية للعام المالي 2022 – 2023 مبشرة على المستويين الفني والمالي، مؤكدًا أن العناصر البشرية في الشركة تعمل على تعزيز مكانتها داخل السوق المصرية، بما يتناسب مع تاريخ ومكانة مجموعة “سلامة” الإماراتية، والتي تعد من أولى شركات التأمين التكافلي على مستوى العالم.

وأوضح أن الشركة تعكف على تنميط الفروع الجغرافية، بمعنى تجويد الخدمة بمستوى يليق بحملة الوثائق أو المشتركين، وحصولهم على نفس المستوى من أي فرع جغرافي يتبع الشركة.

وأثني على دور هيئة الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد، وجميع العاملين في الجهاز، الذي يعمل على دعم شركات التأمين وإزالة العقبات أمامها، وإصدار القرارات والضوابط التي تعمل على تسريع معدلات نمو السوق ورفع مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي.