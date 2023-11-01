«بيت التأمين المصري» ترفع رأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، على زيادة رأس المال المدفوع لها ليصل إلى 250 مليون جنيه، على أن تُمول الزيادة من الأرباح المحققة في العام المالي 2022/ 2023.

وأشار أحمد الشحي، العضو المنتدب للشركة، على اتباع شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، أسس الاكتتاب الفنية السليمة وعدم الانخراط في المنافسات السعرية الضارة، التزامًا بقرارات هيئة الرقابة المالية، ما انعكس على مؤشر فائض الاكتتاب التأميني، الذي قفز بمعدلات تجاوزت 1160% خلال العام المالي الماضي.

وبيّن أن النتائج التي تحققت خلال العام الماضي 2022/ 2023 تؤكد نجاح الإدارة التنفيذية بدعم مجلس الإدارة في تجاوز تحديات الاقتصاد العالمي، التي انعكست على اقتصادات أغلب الدول.

واعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2022/ 2023، التي حققت خلالها أعلي أرباح في تاريخها منذ تأسيسها عام 2002.

وكشفت القوائم المالية أن صافي أرباح السنة المالية 2022/ 2023 بعد خصم الضريبة تجاوز 264.7 مليون جنيه في نهاية يونيو 2023، مقارنة بصافي أرباح قيمتها 3.4 مليون جنيه تقريبًا في يونيو 2022، بزيادة تتجاوز 261.3 مليون جنيه.

وانخفضت التعويضات التحميلية بنسبة 9% لتصل إلى 217.5 مليون جنيه تقريبًا، في نهاية العام المالي 2022/ 2023، مقابل 239 مليون جنيه تقريبًا في 2021/ 2022، بانخفاض قيمته 21.5 مليون جنيه.

وارتفع فائض الاكتتاب التأميني “الأرباح الفنية” بنسبة 1160% في العام المالي 2022/ 2023، مقارنة بالعام المالي السابق 2021/ 2022، ليصل إلى 20.3 مليون جنيه تقريبًا، بارتفاع قيمته 22.2 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

ونما إجمالي الأقساط المباشرة بشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، إلى 653.8 مليون جنيه في العام المالي 2022/ 2023، مقابل 563.3 مليون جنيه، في العام المالي السابق 2021/ 2022، بزيادة قيمتها 90.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 16.1%.

وسجل صافي الدخل من الاستثمارات الحرة نموًا بنسبة 129.1% تقريبًا في العام المالي 2022/ 2023، لتتجاوز 97.1 مليون جنيه، مقابل 42.4 مليون جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2021/ 2022، بزيادة تتجاوز 54.7 مليون جنيه.

ونما فائض النشاط التأميني 68.9 مليون جنيه في العام المالي 2022/ 2023، مقابل 44.7 مليون جنيه في العام المالي السابق 2021/ 2022، بنمو 54.2% تقريبًا، بزيادة تتجاوز 24.2 مليون جنيه.

وقال محمد عبد المولى، عضو مجلس الإدارة المنتدب، إن شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، راهنت على الخدمة الجيدة، خصوصًا في صرف التعويضات وسرعتها، ما انعكس على زيادة الثقة من العملاء، ما تُرجم في زيادة الأقساط رغم التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن فريق عمل الشركة كان لهم دور مؤثر في تحقيق تلك النتائج، مؤكدًا على حرص شركته علي تجويد الخدمة عامًا بعد آخر، وتوفير التغطيات التأمينية التي يحتاجها العملاء في نشاط الممتلكات والمسئوليات.