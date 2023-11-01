«بيت التأمين المصري» تحقق أقساطا بما يناهز 654 مليون جنيه في 2022/ 2023

ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة بشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، إلى 653.8 مليون جنيه في العام المالي 2022/ 2023، مقابل 563.3 مليون جنيه، في العام المالي السابق 2021/ 2022، بزيادة قيمتها 90.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 16.1%.

وقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2022/ 2023، التي حققت خلالها أعلى أرباح في تاريخها منذ تأسيسها عام 2002.

كشفت القوائم المالية عن ارتفاع صافي أرباح السنة المالية 2022/ 2023 بعد خصم الضريبة بنسبة 7699.6% لتتجاوز 264.7 مليون جنيه في نهاية يونيو 2023، مقارنة بصافي أرباح قيمتها 3.4 مليون جنيه تقريبًا في يونيو 2022، بزيادة تتجاوز 261.3 مليون جنيه.

وانخفضت التعويضات التحميلية بنسبة 9% لتصل إلى 217.5 مليون جنيه تقريبًا، في نهاية العام المالي 2022/ 2023، مقابل 239 مليون جنيه تقريبًا في 2021/ 2022، بانخفاض قيمته 21.5 مليون جنيه.

وارتفع فائض الاكتتاب التأميني “الأرباح الفنية” بنسبة 1160% في العام المالي 2022/ 2023، مقارنة بالعام المالي السابق 2021/ 2022، ليصل إلى 20.3 مليون جنيه تقريبًا، بارتفاع قيمته 22.2 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وسجل صافي الدخل من الاستثمارات الحرة نموًّا بنسبة 129.1% تقريبًا في العام المالي 2022/ 2023، لتتجاوز 97.1 مليون جنيه، مقابل 42.4 مليون جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2021/ 2022، بزيادة تتجاوز 54.7 مليون جنيه.

وسجل فائض النشاط التأميني 68.9 مليون جنيه في العام المالي 2022/ 2023، مقابل 44.7 مليون جنيه في العام المالي السابق 2021/ 2022، بنمو 54.2% تقريبًا، بزيادة تتجاوز 24.2 مليون جنيه.

وتعليقًا على نتائج أعمال الشركة في 2022/ 2023، قال سعادة محمد أحمد الشحى رئيس مجلس الإدارة إن النتائج التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح الإدارة التنفيذية بدعم مجلس الإدارة في تجاوز تحديات الاقتصاد العالمي والتي انعكست على اقتصادات أغلب الدول.

وقال محمد عبد المولى، عضو مجلس الإدارة المنتدب، إن شركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، راهنت على الخدمة الجيدة، خصوصًا في صرف التعويضات وسرعتها، ما انعكس على زيادة الثقة من العملاء، ما تُرجم في زيادة الأقساط رغم التحديات الاقتصادية.

وأشار أحمد الشحي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن فريق عمل الشركة، سواء الفني أو الإداري، إضافة إلى شركاء النجاح، كان لهم دور مؤثر في تحقيق تلك النتائج، مؤكدًا حرص شركته علي تجويد الخدمة عامًا بعد آخر، وتوفير التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها العملاء في نشاط الممتلكات والمسئوليات.

وشدد على اتباع شركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة أسس الاكتتاب الفنية السليمة وعدم الانخراط في المنافسات السعرية الضارة، التزامًا بقرارات هيئة الرقابة المالية، ما انعكس على مؤشر فائض الاكتتاب التأميني، الذي قفز بمعدلات تجاوزت 1160% خلال العام المالي الماضي.