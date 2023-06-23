«بيت التأمين المصري السعودي» تغطي أسر العاملين طبيًا

وافق مجلس إدارة شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، على مقترح الإدارة التنفيذية للتأمين الطبي لأسر العاملين في الشركة.

قال محمد عبد المولى؛ عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن مجلس الإدارة والمساهمين ولجنة الرقابة الشرعية، لم يترددوا في الموافقة على اقتراح الإدارة التنفيذية في التأمين الطبي على أسر العاملين بالشركة، إيمانًا بأهمية العناصر البشرية ودورها في تحقيق خطط الشركة.

وأوضح العضو المنتدب، أن كل أسر العاملين في “بيت التأمين المصري السعودي- سلامة” يتمتعون بنفس المزايا العلاجية المنصوص عليها في وثيقة التأمين الطبي، والتي يحصل عليها العاملين أنفسهم، واصفًا قرار مجلس الادارة بأنه جزء من رد الجميل للعاملين وأسرهم.

وأشار إلى أن تحفيز العاملين معنويًا وماديًا، ومن الحوافز التأمين الطبي على أسرهم وليس فقط العاملين، في محاولة من الشركة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على أسر العاملين في بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، كما أن تلك الإجراءات تزيد قيمة الولاء والانتماء وهي غاية يدرك مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية أهميتها.

ولفت محمد عبد المولى إلى أن فور توليه منصبه كعضو منتدب للشركة، عاهد كافة العاملين بأنه يسعى لتعظيم المزايا التي يحصلون عليها، خاصة وأنه يدرك أن العاملين في “بيت التأمين المصري السعودي – سلامة”، من العناصر المتميزة، كما أن التأمين الطبي على أسرهم دليل على صدق وعود الإدارة التنفيذية وكذلك مجلس الإدارة، وانحيازهم الكامل للعاملين بالشركة والمتعاملين معها من المشتركين أو حملة الوثائق.

وأضاف أن العاملين إذا شعروا بالاطمئنان وارتفع لديهم مؤشر الولاء والانتماء، فهذا يعني بذلهم المزيد من الجهد لتعظيم معدلات نمو الشركة خاصة وأنهم يجنون ثماره، مؤكدًا أن “بيت التأمين المصري السعودي – سلامة” توفر أفضل الخدمات العلاجية للعامليين فيها، وللمتعاملين معها من المشتركين.

وكشف العضو المنتدب، أنه يسعى لتعزيز المزايا التي يحصل عليها العاملون، وراهن على إخلاصهم الكامل للشركة، والسعي دائمًا لتحقيق أهدافها التي تتلخص في توفير أفضل خدمة تأمينية للعميل، سواء أثناء إصدار وثيقة التأمين أو خلال سداد التعويضات، مع تعظيم المكاسب الفنية أو فائض الاكتتاب التأميني وتعظيم الأرباح الكلية، والتي يستفيد منها العاملون والعملاء باعتبارهم شركاء في الفائض التأميني.

وأفاد بأن هناك هدفًا إستراتيجيًا في “بيت التأمين المصري السعودي- سلامة” بتعزيز ثقة العميل في الشركة وفي الخدمات التي نقدمها، والسعي دائمًا لابتكار التغطيات الجديدة التي تلائم متطلبات العملاء وتناسب مستوياتهم الاقتصادية.