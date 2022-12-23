«بيت التأمين المصري السعودي» تتوسع جغرافيًا بافتتاح فرع دمياط

افتتحت شركة “بيت التأمين المصري السعودي- سلامة”، فرعها الجديد بمدينة دمياط، في خطوة تستهدف استثمار الفرص المتاحة لدعم معدلات النمو.

حضر الافتتاح محمد عبد المولى؛ العضو المنتدب، ومحمد ناصف؛ رئيس قطاع الشئون الفنية، ومحمد صبحي؛ رئيس قطاع تطوير الأعمال والمبيعات والفروع، وأميمة راشد؛ مدير إدارة التأمين البحري، وسلوى العربي؛ مدير العلاقات العامة، ورامي موسى؛ مدير الإدارة والقائم بأعمال مدير فرع دمياط، علاوة على قيادات الصف الأول ومسئولين تنفيذيين.

وقال محمد عبد المولى؛ العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، إن الهدف من افتتاح فرع جديد في دمياط توفير الخدمة للعميل في أقرب نقطة جغرافية، بالإضافة إلى ما تتمتع به المدينة من موقع إستراتيجي يتميز بالنشاط الصناعي والتجاري، ما يجعلها فرصة لشركات القطاع لتوفير التغطيات التأمينية التي تلائم احتياجات هذه الشريحة.

وأضاف أن فرع دمياط يعد الرافد العاشر للشركة، بخلاف المركز الرئيسي، حيث تمتلك بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، ذراعين جغرافيين في القاهرة الكبري، بمنطقتي مدينة نصر والمهندسين، بخلاف المركز الرئيسي في منطقة الدقي، فضلًا على تواجدها بمحافظات الإسكندرية وطنطا ودمنهور وقنا والإسماعيلية والعاشر من رمضان والغردقة.

وكشف عبد المولى، عن الخطط التوسعية لشركته جغرافيًا وفنيًا، حيث أماكن توافر الفرص وتواجدها فيها لتعزيزها والاستفادة منها، مؤكدًا أن الكيان لديه القدرة على توفير كافة التغطيات المطلوبة، لما لها من تاريخ في السوق المصرية كأول شركة للتأمين التكافلي، فضلًا على الرصيد الضخم من الخبرات والكوادر البشرية على المستويين الفني والبيعي والتسويقي، مضيفًا أن مجلس الإدارة يسهم في توفير الإمكانات التي تحقق المستهدفات.

ولفت العضو المنتدب إلى وجوب التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية بمنطق الانكفاء على الذات والتحوط من المخاطر، لأن دور شركة التأمين ترويض الخطر، ولكن من الأهمية أيضًا استيعاب كيفية ترويض هذا الخطر فنيًا، سواء بتحديده بدقة أو تسعيره، مع ضرورة وجود غطاء كافٍ من أسواق إعادة التأمين العالمية.

ومن جهته، أكد محمد صبحي؛ رئيس قطاع تطوير الأعمال والمبيعات والفروع، على أن التوسعات الجغرافية لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، تُدرس بعناية؛ رجاء تعزيز معدلات النمو من جهة، إضافة إلى توفير التغطيات التي تفي باحتياجات العملاء المضطردة.

وأضاف أن سوق التأمين المصرية ما زالت زاخرة بالفرص رغم التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى نجاح شركته في تنشيط بعض الفروع وطرح منتجات جديدة، فضلًا على تعزيز الفرص المتاحة، دون الانحراف عن سياسة انتقاء المخاطر.

وقال محمد ناصف؛ رئيس قطاع الشئون الفنية، إن شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، تراهن على الخدمة التي تقدمها للعميل، خاصة المرتبطة بالتغطيات التأمينية التي تتميز بتنوعها وتفردها، مؤكدًا على تمتع الكيان بظهير إستراتيجي من شركات إعادة التأمين العالمية التي لا تدخر جهدًا في توفير الطاقات الاستيعابية المطلوبة لتغطية المخاطر مهما كان حجمها.

وأشار ناصف إلى أن الإدارة التنفيذية لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، ممثلة في العضو المنتدب، وبتعضيد من مجلس الإدارة، تعمل علي تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة والتنسيق فيما بينها، لأن العميل في النهاية هو الهدف الذي تسعي الشركة بكافة قطاعاتها وتنوع هياكلها لخدمته من خلال تلبية احتياجاته، والتي لا تقتصر على سرعة إصدار التغطية، ولكن بتوفير عنصر الملاءمة، بسعر مناسب فنيًا، يتوائم مع الظروف الاقتصادية.

مسئولو «بيت التأمين المصري السعودي – سلامة» في مراسم افتتاح فرع دمياط، الجمعة 23/21/2022

ويذكر أن شركة بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة قد تأسست في سنة 2002 كأولى شركات التأمين التكافلي بمصر، التي تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت إشراف هيئة للرقابــــة الشرعية، وهي شركـة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 10 لسنـــة 1981 ولائحته التنفيذية، وقد دشنها نخبة من رواد الفكر التكافلي في العالم العربي.