بيت التأمين المصري السعودى تستهدف توزيع 35 مليونا على المشتركين

كتب- الشاذلى جمعة :تستهدف شركة "بيت التأمين المصرى السعودى" توزيع 35 مليون جنيه تقريبا على مشتركيها من حملة الوثائق عن فائض النشاط المحقق بنهاية العام المالى 2017/2018 المنتهى في 30 يونيو المقبل.كشف عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب للشركة أن شركته وزعت 34 مليون جنيه فائضا على المشتركين بصندوق التكا



كتب- الشاذلى جمعة :

تستهدف شركة “بيت التأمين المصرى السعودى” توزيع 35 مليون جنيه تقريبا على مشتركيها من حملة الوثائق عن فائض النشاط المحقق بنهاية العام المالى 2017/2018 المنتهى في 30 يونيو المقبل.

كشف عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب للشركة أن شركته وزعت 34 مليون جنيه فائضا على المشتركين بصندوق التكافل خلال العام المالى الماضى 2016/2017، لافتا إلى نجاح شركته في توزيع فائض على مشتركيها لمدة 8 سنين متتالية.

وأضاف قطب في تصريحات خاصة “المال” أن حجم الاستثمارات المتوقعة بنهاية 2017/2018 حوالى 700 مليون جنيه، ومتوقعا أن يبلغ حجم أرباح الشركة نفس مستويات العام المالى الماضى والذى حققت فيه الشركة 94 مليون جنيه أرباح لتحتل المركز الرابع في السوق من حيث حجم الربحية بين شركات التأمين.

وأكد أن شركته هي أولى شركات التأمين التكافلى في السوق والتي تأسست عام 2002 وبدأت نشاطها فعليا في عام 2003 ولديها 18 فرعا ومكتب على مستوى الجمهورية وتلتزم بسياسة اكتتابية سليمة ومتعقلة.

ولفت إلى أن شركته استمرت خلال السنوات الماضية في خطة زيادة رأس المال المدفوع للشركة حتى بلغ 200 مليون جنيه وهى تحتل المركز الثالث بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث رأس المال في السوق.