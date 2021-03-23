بيت التأمين المصرى السعودى يطالب بتطبيق التصويت التراكمى لانتخاب مجلس إدارة «دايس»

علمت «المال» أن شركة بيت التأمين المصرى السعودى المالكة لنحو %10 من شركة دايس للملابس الجاهزة، أرسلت خطابا رسميا للشركة ولهيئة الرقابة المالية للمطالبة بتطبيق التصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.

وتصدر سهم «دايس للملابس الجاهزة» المشهد خلال الفترة الأخيرة بتراجعاته الضخمة بدون سبب واضح، والتى دفعت هيئة الرقابة المالية لاتخاذ قرار بإيقاف السهم لحين تكليف الشركة مستشارا ماليا بإعداد قيمة عادلة.

وهبط سهم «دايس» فى البورصة المصرية بنسبة %54 منذ جلسة 22 فبراير وحتى الأحد الماضي، قبل أن يتم إيقاف التعامل عليه.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة «دايس» يوم الأحد الماضى بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد دراسة القيمة العادلة، موضحةً أن ذلك يأتى فى ضوء حقها فى طلب دراسة للقيمة العادلة فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من %50 خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو نسبة أكثر من %75 خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة.

وأكدت الهيئة ضرورة تقديم ملخص للقيمة العادلة للسهم قبل يوم 20 أبريل 2021، وقررت استمرار إيقاف التعامل على السهم لحين قيام الشركة بتكليف مستشار مالى مستقل وإخطار الهيئة بذلك.

وقال مصدر بالشركة إن «دايس» تلقت عدة عروض لتقييم سهمها وتفاضل حاليًا بين عدد من المستشارين المستقلين لتولى أحدهم مهمة إعداد القيمة العادلة للسهم وتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهدت الفترة الماضية اتجاه عدد من مساهمى الشركة الرئيسيين لخفض مساهمتهم بـ»دايس» دون أسباب مبررة، إذ قام المساهم الرئيسى ناجى سمير توما بخفض مساهمته عدة مرات بالشركة كان آخرها بتاريخ 11 مارس الجارى والذى قام خلاله بخفض حصته من 15.08 إلى %14.51عبر بيع 3 ملايين سهم.

كما قام محمد شفيق – أحد المساهمين – بخفض حصته من 5 إلى %4.43 ببيع 3 ملايين سهم، والمستثمر محمود عبد اللطيف محجوب – أحد المساهمين الرئيسيين – بتقليص مساهمته عدة مرات، كان آخرها فى 19 نوفمبر الماضي، من 15.56 إلى %14.49 ببيع 5.64 مليون سهم.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخرًا خطة دايس خلال عام 2021، والتى تتمثل فى التوجه لخفض مديونياتها بشكل كبير، وتحسين الوضع التصديرى للشركة إلى جانب إضافة 52 فرعًا جديدًا.

ووفقا لآخر نموذج إفصاح من شركة «دايس»، والذى تم نشره بنهاية العام الماضي، يتوزع هيكل ملكيتها بواقع %22.9 لناجى سمير توما، و%18.2 لماجد سمير توما، و %10.6 لتارجت للاستثمار العقاري، و %9.2 لعلى محمود عبد اللطيف محجوب، و%5 لمحمد فرج المحيربي، و %5.2 لخلفات فرج المحيربي، إلا أن هيكل الملكية شهد عدة تحركات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى اختلاف الحصص الحالية عن النسب المذكورة، فعلى سبيل المثال رفعت شركة بيت التأمين المصرى السعودى حصتها فى رأسمال دايس للملابس الجاهزة من %1.94 إلى %10.

يُذكر أن «دايس للملابس الجاهزة» تحولت للخسارة بنتائج أعمالها المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 وسجلت خسائر بقيمة 77 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 98 مليونا خلال الفترة نفسها من العام السابق، فى حين تراجعت مبيعات الشركة بالفترة ذاتها وسجلت 700 مليون جنيه، مقابل 980 مليونا بالفترة المماثلة من 2019.