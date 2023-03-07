بيت التأمين المصرى السعودى-سلامة تطلق رسميا علامتها التجارية الجديدة

أعلنت شركة “بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة” إطلاق علامتها التجارية الجديدة، وذلك بحضور العاملين وقيادات القطاع والوسطاء.

مجموعة سلامة أفضل شركة تكافل

قال محمد عبد المولى، العضو المنتدب للشركة، إن القيمة الحقيقية للعلامة التجارية الجديدة تتمثل في قوة مجموعة سلامة للتأمين، والتى حصلت على الدرع الذهبية للتميز في نسخته الثامنة كأفضل شركة تكافل فى 2023.

وأضاف عبد المولى أن شركته تسعى لتوفير تغطيات جديدة للعملاء بأسعار تنافسية، وذلك عبر تضافر جهود العاملين والإدارة التنفيذية.

وأكد أن شركته تخطط لأن تصبح من أفضل شركات التأمين ماليًّا وفنيًّا بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن شركته هى أول شركة للتأمين التكافلي، ولديها رصيد الضخم من الخبرات والكوادر البشرية على المستويات الفني والبيعي والتسويقي، مضيفًا أن مجلس الإدارة يسهم في توفير الإمكانات التي تحقق المستهدفات.

وكشف عبد المولى عن الخطط التوسعية لشركته جغرافيًّا وفنيًّا، حيث أماكن توافر الفرص وتواجدها فيها لتعزيزها والاستفادة منها،

مؤكدًا أن الكيان لديه القدرة على توفير كل التغطيات المطلوبة؛ لما لها من تاريخ في السوق المصرية كأول شركة للتأمين التكافلي،

فضلًا على الرصيد الضخم من الخبرات والكوادر البشرية على المستويين الفني والبيعي والتسويقي، مضيفًا أن مجلس الإدارة يسهم في توفير الإمكانات التي تحقق المستهدفات.

بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة

عن بيت التأمين المصرى السعودى

يُذكر أن شركة بيت التأمين المصرى السعودى- سلامة تأسست سنة 2002 كأولى شركات التأمين التكافلي بمصر، التي تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت إشراف هيئة الرقابـة الشرعية، وهي شركـة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنـــة 1981 ولائحته التنفيذية، وقد دشّنها نخبة من رواد الفكر التكافلي في العالم العربي.