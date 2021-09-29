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«بيت التأمين المصرى السعودى» تفتتح أحدث فروعها فى السويس

لترفع عددها إلى 17
الشاذلي جمعة 7:29 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 7:29 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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افتتحت شركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أحدث فروعها بمدينة السويس، لترفع عددها إلى 17 فرعًا.

كشف محمد عبد المولى، العضو المنتدب لـ«بيت التأمين المصرى السعودى»، أن شركته افتتحت أحدث فروعها بمدينة السويس، وتخطط لافتتاح آخر بأسيوط خلال العام المالى الحالى 2021/ 2022.

وأضاف «عبد المولى» أن «بيت التأمين المصرى السعودى» توسعت فى منطقة قناة السويس عبر فرع لها لخدمة المشروعات الجديدة فى إقليم القناة، التى تحتاج إلى تغطيات تأمينية مختلفة، مثل التأمين الهندسى والبحرى والحريق والحوادث والطبى والسيارات وغيرها.

وأوضح أن افتتاح فرع جديد بأسيوط هدفه خدمة منطقة وسط الصعيد والأنشطة الصناعية والتجارية، بما يسهم فى تعظيم محفظة الأقساط بالشركة، وجذب شريحة جديدة من العملاء.

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وأوضح أن الشركة تعمل على انتقاء الأخطار الجيدة وتحليلها وتحديد السعر والشروط المناسبة للخطر، التى تتوافق مع اتفاقيات إعادة التأمين، لافتًا إلى أنها تستهدف التوسع فى التأمين البحرى خلال الفترة المقبلة، الذى يعد من أفضل أنواع التأمين، من حيث معدلات الخسارة الفنية، والتى تعمل على استقطاب وسطاء للتوسع فى ذلك الفرع التأمينى.

وأكد «عبد المولى” أن شركته تسعى للتوسع فى نشاط تأمين الائتمان عبر تأسيسها مؤخرًا إدارة التأمين البنكى، وذلك بهدف تغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، عبر التعاقد مع البنوك وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل متناهى الصغر وغيرها.

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يذكر أن شركة بيت التأمين المصرى السعودى تعد الأقدم بين شركات التأمين التكافلى فى مصر، إذ حصلت على رخصة مزاولة نشاطها من الهيئة العامة للرقابة على التأمين عام 2002.

وكانت الشركة قد أسست مؤخرًا 4 إدارات جديدة، تتمثل فى «خدمة العملاء» و«الالتزام» بجانب «تطوير المنتجات» و«التأمين البنكى».

كما تدرس تأسيس كول سنتر لخدمة عملائها على مدار 24 ساعة فى اليوم وطوال أيام الأسبوع، للرد على استفساراتهم وتلقى المقترحات والشكاوى وإخطارات الحوادث.

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وسوف يتبع الكول سنتر إدارة خدمة العملاء، التى تم تأسيسها مؤخرًا، والتى تسهم فى تطوير أدائها وتلبية احتياجات عملائها وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات لهم، خاصة فى نشاط التعويضات.

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بقلم الشاذلي جمعة

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