بيت التأمين المصرى السعودى تؤسس 4 إدارات جديدة

أسست شركة بيت التأمين المصرى السعودى 4 إدارات جديدة تتمثل فى «خدمة العملاء» و«الالتزام» بجانب «تطوير المنتجات» و«التأمين البنكى»، كما تدرس تأسيس كول سنتر لخدمة عملائها على مدار 24 ساعة فى اليوم وطوال أيام الأسبوع، للرد على استفسارات العملاء وتلقى المقترحات والشكاوى وإخطارات الحوادث.

وكشف محمد عبد المولى، العضو المنتدب للشركة، أن الكول سنتر سوف يتبع إدارة خدمة العملاء، والتى تم تأسيسها مؤخرا، وتساهم فى تطوير أدائها وتلبية احتياجات عملائها وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات لهم، خاصة فى نشاط التعويضات.

وتوقع عبد المولى أن يكون لخدمة الكول سنتر مردود إيجابى، حيث سيكون لدى الشركة إدارة لاستقبال العملاء فى مقرها وفروعها للرد على استفساراتهم، والرد تليفونيا على العملاء، وجار التعاقد حاليا على خط ساخن.

وقال العضو المنتدب إن الشركة نجحت كذلك فى تأسيس إدارة (الالتزام) وهدفها التوافق مع القوانين والقرارات التنظيمية فى نشاط التأمين وقواعد الرقابة المالية، وهى إدارة مهمة وتوصى الرقابة المالية شركات التأمين بتأسيسها.

وأضاف عبد المولى أن شركته أسست أيضا إدارتين جديدتين: هما إدارة تطوير الأعمال وإدارة التأمين البنكى، وترجع أهمية إدارة تطوير الأعمال فى إجراء الدراسات السوقية وتحديد التغطيات التى يحتاجها العملاء فى السوق، والعمل على توفير تلك المنتجات فى الشركة فى حال عدم توافرها عبر تصميم تلك الوثائق واعتمادها من هيئة الرقابة المالية لتلبية احيتاجات العملاء الحاليين والمحتملين.

وأوضح أن إنشاء إدارة التأمين البنكى فى إطار خطة الشركة للتوسع فى نشاط تأمين الائتمان لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر عبر التعاقد مع البنوك وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل متناهى الصغر وغيرها، وذلك بالتنسيق مع معيدى التأمين المتعاقد معهم. وتأسست «بيت التأمين المصرى السعودى» فى سنة 2002، كأولى شركات التأمين التكافلى فى مصر، وتعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة للرقابة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية