بيتي تشارك في معرض جولف فوود بدبي

المال ـ خاص: كشف محمد بدران، العضو المنتدب للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي" عن زيادة حجم إنتاج الشركة خلال العام المنصرم 2017، بما يعزز مكانتها وثقتها في السوق المصرية. وأضاف أن الشركة سوف تشارك في معرض "جولف فوود" والذي سيقام في دبي خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير 2018، بهدف تبادل ا

المال ـ خاص:

كشف محمد بدران، العضو المنتدب للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتي” عن زيادة حجم إنتاج الشركة خلال العام المنصرم 2017، بما يعزز مكانتها وثقتها في السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة سوف تشارك في معرض “جولف فوود” والذي سيقام في دبي خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير 2018، بهدف تبادل الخبرات مع شركات المنتجات والصناعات الغذائية الأخرى المشاركة في المعرض، وخلق فرص لفتح أسواق جديدة للتصدير، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً إلى أن المعرض يمثل نافذة جديدة لتسويق المنتج المصري الذي بات يمتلك كل المقومات الضرورية للمنافسة العالمية بعد أن حقق طفرات في جميع مراحل التصنيع والتعبئة باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتطورة التي تتواكب مع مثيلاتها في العالم.

وأكد بدران أن من ضمن أهداف شركة “بيتي”، دعم الاقتصاد الوطني، والعمل على وضع اسم مصر من خلال منتجاتها المتميزة على خريطة الأسواق العالمية في مجال صناعة المواد الغذائية، موضحا أن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، هي أسواق واعدة وتتميز بضخامة القوة الشرائية وعدد المستهلكين الذي يقترب من المليار نسمة، لذلك فإن التنافس على التواجد في تلك الأسواق أصبح على أولويات جميع الشركات المنتجة والمصنعة للمواد الغذائية، وهذه المنافسة هي التي تؤدى إلى تحسين جودة المنتج لصالح المستهلك، مشيرا إلى أنه لهذا السبب فإن معرض “جلف فوود” يشهد سنويا زيادة في معدلات الحضور والمتابعة، ويحقق دائماً أرقاما قياسية في عدد الشركات العارضة فيه.

ويعد “جولف فوود دبي” من أهم المعارض المتخصصة في مجالات المنتجات والصناعات الغذائية في الشرق الأوسط باعتباره ملتقى استراتيجيا لمختلف المنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين والممثلين لجميع القطاعات الرئيسية في مجالات الصناعات الغذائية من مختلف أنحاء العالم، من أجل التنافس على تصدير المتطلبات الغذائية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يعتبر أكثر المعارض رواجا بالمنطقة باعتباره ملتقى الصناعة الأول والأمثل لعقد كبرى الصفقات والمبيعات على مدار العام.