«بيتي» تدشن 6 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 165 مليون جنيه خلال 2022

كشف مارك وايلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتي» للصناعات الغذائية أن الشركة دشنت 6 خطوط إنتاج جديدة خلال عام 2022، بتكلفة استثمارية بلغت 165 مليون جنيه، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة من اللبن الرايب، ومشروب الزبادي، والعصائر، والزبادي اليوناني، وأن هذه الخطوط تم تدعيمها – مثل باقي خطوط إنتاج الشركة – بأحدث منظومات رقابة الجودة وسلامة الغذاء.

وأضاف وايلي أن الحصة السوقية للشركة من سوق الألبان والعصائر في مصر تبلغ 27%، وتسعى لزيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن بيتي أصبحت سفيراً قوياً لمصر في الأسواق العالمية بعد أن نجحت فى الحصول على أعلى شهادات الجودة العالمية، المبنية على مراجعات واختبارات صارمة.

واستثمرت بيتي أكثر من 10 ملايين جنيه على أنظمة التدقيق ورقابة الجودة فائقة الدقة، تشمل أكثر من 11 مليون تحليل في العام الواحد وأكثر من 7000 ساعة عمل للتأكد من ضمان تقديم منتجات آمنة لجميع العملاء.

وأوضح وايلي أن بيتي مدرجة في القائمة البيضاء للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء NFSA، والقائمة البيضاء للهيئة السعودية للغذاء والدواء، فضلا عن حصولها على العديد من شهادات الجودة العالمية مثل شهادات ISO 9000 لعام 2015، وISO 14001 لعام 2015، وISO 45001 لعام 2018، فضلا عن حصول الشركة على كورس شهادة نظام سلامة الغذاء لذلك تحرص أكبر الأسواق الخارجية على اقتناء منتجات بيتي بشكل مستمر، وهي شهادة للمنتج المصري بأنه قادر على المنافسة خارجيًا تحت شعار “صنع في مصر”.