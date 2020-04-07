«بيتي» تتبرع بمنتجاتها لمستشفيات العزل الصحي

استمرارًا لدورها الرائد في مجال الخدمة المجتمعية، ودعم الاقتصاد الوطني، أعلنت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتى” عن مبادرتها لدعم متطلبات القطاع الصحي، ضمن إستراتيجيتها لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد “covid- 19”.

قال عمرو سالم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة بيتي إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهي عبارة عن تقديم منتجات الشركة لمستشفيات العزل الصحي في (العجمي المركزي بالإسكندرية، النجيله المركزي، طوارئ أبو خليفة، أسوان التخصصي، مستشفى 15 مايو التخصصي، وأسنا التخصصي). وذلك على مدار الــ 6 أسابيع القادمة، حيث سيتم توفير هذه المنتجات لجميع المرضى والأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات العزل الصحي.

وأضاف سالم أن مصر تبذل كل الجهود لحماية المصريين والخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، و”بيتي” تدرك جيدًا أهمية وخطورة هذه اللحظة الفارقة، التي تتطلب من الجميع الالتفاف وراء مصلحة الدولة العليا، وتقديم كل ما يمكن أن يسهم في الحد من تداعيات انتشار الفيروس وآثاره الطبية والاقتصادية السلبية.

من جانبها، قابلت وزارة الصحة والسكان هذا الفعل الوطني من شركة “بيتى” بكل استحسان، واصفة المبادرة بالإيجابية وتستحق كل التقدير، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.