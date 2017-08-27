بيتومود يرتفع لـ6.8% عقب الموافقة على الشراء اﻹجباري

أسماء السيدأنهى سهم شركة الحديثة للمواد العازلة "بيتومود" تعاملاته بجلسة، اليوم اﻷحد، أولى جلسات اﻷسبوع الجاري على ارتفاع بنسبة 6.8% عند 0.78 جنيه.يُذكر أن الهئية العامة للرقابة المالية وافقت اليوم على عرض الشراء اﻹجباري المقدم من محمد وليد وعلى بن حسن لشراء عدد 40462000 من أسهم الشركة، وتبلغ نس

أسماء السيد

أنهى سهم شركة الحديثة للمواد العازلة “بيتومود” تعاملاته بجلسة، اليوم اﻷحد، أولى جلسات اﻷسبوع الجاري على ارتفاع بنسبة 6.8% عند 0.78 جنيه.

يُذكر أن الهئية العامة للرقابة المالية وافقت اليوم على عرض الشراء اﻹجباري المقدم من محمد وليد وعلى بن حسن لشراء عدد 40462000 من أسهم الشركة، وتبلغ نسبة اﻷسهم 34% المكملة لنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة، وذلك بعد استبعاد الحصة المملوكة لمقدمي العرض وأطرافهم المرتبطة.

وحددت البورصة المصرية عرض سعر الشراء بقيمة 80 قرشا للسهم الواجد، ويُذكر أن الأسهم المطلوبة سيتم توزيعها بالتساوي بين مقدمي العرض.

وتحولت الشركة للخسارة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت خسائر مستقلة بقيمة 1.6 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 2.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.