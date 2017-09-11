بيتكوين تواصل السقوط الحر وتخسر 500 دولار من قيمتها

وبحسب تقرير نشره موقع “بيزنس انسايدر” اليوم، سجلت بيتكوين 4.161 ألف دولار في تعاملات اليوم، مقارنة بـ 4.698 ألف دولار يوم الخميس الماضي.

وكانت قيمة بيتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها في الشهر الماضي عند 5.103 ألف دولار، رغم أن قيمتها كانت أقل من ألف دولار مطلع العام الحالي.

وأفاد تقرير نشره موقع بلومبرج، اليوم، بأن السطات الصينية ستحظر تداول العملات المشفرة في البورصات المحلية، لكنها ستسمح بها في التبادلات غير المدرجة في البورصة ” over-the-counter”.

لكن اثنتين من أكبر بورصات بيتكوين في الصين، وهما أو كي كوين، وهوبي، قالتا إنهما لم تتلقيا أي تعليمات بشأن وقف التداول.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أوقف على الطروحات العامة للبيتكوين وهدد باتخاذ تدابير قانونية ضد منفذيها، وقال إنها تستهدف جمع تمويل عبر بيع عملات إلكترونية للمستثمرين وهي عملية “غير قانونية”، مطالباً بوقف هذه الممارسات بشكل فوري.



