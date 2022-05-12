«بيتكوين» تواصل الانخفاض وتتراجع إلى أقل من 26 ألف دولار

استأنفت عملة بيتكوين المشفرة هبوطها اليوم الخميس، لتتراجع بأكثر من 10% دون 26 ألف دولار، حيث انخفضت جنبا إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا.

وبحسب العربية، تراجعت بيتكوين أيضا بسبب انهيار عملة “تيرا يو.إس.دي”، التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع.

وبذلك تكون أكبر العملات المشفرة، فقدت ثلث قيمتها في سبعة أيام .

وشهدت السوق عمليات بيع واسعة من المستثمرين الذين يريدون تخفيض مراكزهم في الأصول الخطرة.

وأصبحت القيمة السوقية لهذه العملات 1.4 تريليون دولار، بعد أن انخفضت من حوالي 2.2 تريليون دولار سجلتها في 2 أبريل الماضي.

كما أن القيمة السوقية منخفضة بشدة عن الذروة التي سجلتها في أوائل نوفمبر من العام الماضي عند 3 تريليونات تقريباً.