بيتكوين تهبط إلى 14 ألف دولار بعد تحذيرات كوريا الجنوبية

عبدالغفور احمد محسنانخفض سعر بيتكوين أسفل 14 الف دولار بعدما حذرت حكومة كوريا الجنوبية من احتمال توجهها نحو غلق بعض بورصات العملات الرقمية في ظل التداولات "المفرطة وغير المنطقية" حاليا.وعاود بيتكوين الارتفاع قليلا خلال التعاملات منذ قليل إلى نحو 14190 دولار.وقالت وكالة بلومبرج إن حكومة ك

عبدالغفور احمد محسن

انخفض سعر بيتكوين أسفل 14 الف دولار بعدما حذرت حكومة كوريا الجنوبية من احتمال توجهها نحو غلق بعض بورصات العملات الرقمية في ظل التداولات “المفرطة وغير المنطقية” حاليا.

وعاود بيتكوين الارتفاع قليلا خلال التعاملات منذ قليل إلى نحو 14190 دولار.

وقالت وكالة بلومبرج إن حكومة كوريا الجنوبية قد تطالب الجهات التي تعمل في تحويلات العملات الرقمية بكشف أسماء المستفيدين ومنع البنوك من توفير حسابات افتراضية لهم، وقد تأمر قوات إنفاذ القانون بغلق بعض بورصات العملات الرقمية.

وقالت الحكومة الكورية في بيان إن المضاربات على العملات الرقمية وصلت إلى مستويات مفرطة وغير منطقية في البلاد “ولا يمكن تجاهل هذا الوضع غير الطبيعي كثيرا”.

وتعد كوريا الجنوبية من أهم أسواق تداول العملات الرقمية إذ تستحوذ على 21% من إجمالي التداولات في العالم، وفقا لتقديرات ماتي جرينسبان، المحلل في منصة التداول “إتورو”.