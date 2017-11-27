بيتكوين تقهر تحذيرات الخبراء وتقفز إلى 9700 دولار

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنقفز سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفّرة إلى 9700 دولار، بعد أسبوع واحد من ارتفاع سعرها إلى 8 آلاف دولار وتحذيرات من مراقبين في السوق من أن ارتفاع العملة "فقّاعة" اقتربت من الانفجار، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية. وقالت بلومبرج إن نسبة الارتفاع الحالية

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





قفز سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفّرة إلى 9700 دولار، بعد أسبوع واحد من ارتفاع سعرها إلى 8 آلاف دولار وتحذيرات من مراقبين في السوق من أن ارتفاع العملة “فقّاعة” اقتربت من الانفجار، وفقًا لوكالة “بلومبرج” الإخبارية.

وقالت بلومبرج إن نسبة الارتفاع الحالية في سعر بيتكوين هي الأعلى منذ أغسطس الماضي، وجاءت بعد سلسلة من تقلبات السعر خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال كاريج إيرلام، كبير المحللين لدى مؤسة “أوندا” التي تتخذ من لندن مقرًّا لها: “رغم التحذيرات العديدة من انفجار وشيك لفقاعة العملة الافتراضية.. ها هي بيتكوين تحلق مجددًا.. من الصعب جدًّا تحديد سعر عادل للبيتكوين.. وفي نفس الوقت ليس هناك جديد فيما يتعلق باعتراف النظام التقليدي بتلك العملة”.

وأثار صعود سعر عملة بيتكوين المتعاملين والمضاربين في الأسواق التقليدية، ودفعهم إلى التحذير من فقاعة محتملة، وجاءت تلك التحذيرات من المديرين التنفيذيين في مؤسسات وول ستريت وحتى أصحاب رءوس الأموال المغامرين.

يشار إلى أن سعر صرف بيتكوين قفز بنحو 45% خلال الأسبوعين الماضيين، وبالمقارنة فإن تحقيق مؤشر بورصة ستاندر آند بورز 500 لنفس النسبة استغرق أكثر من 3 سنوات!