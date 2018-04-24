بيتكوين تقفز لأعلى مستوى منذ شهر ونصف

رويترزارتفعت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بفعل أنباء إيجابية شملت احتمال دخول مؤسسات مالية كبرى إلى التعاملات، وهو ما أدى إلى تحسن المعنويات بشكل عام في سوق العملات الرقمية.وصعدت العملة الافتراضية بعد أن تكبدت خسارة فادحة بلغت 50% في الربع الأول من العام الجاري وبعدما ق

رويترز

ارتفعت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بفعل أنباء إيجابية شملت احتمال دخول مؤسسات مالية كبرى إلى التعاملات، وهو ما أدى إلى تحسن المعنويات بشكل عام في سوق العملات الرقمية.

وصعدت العملة الافتراضية بعد أن تكبدت خسارة فادحة بلغت 50% في الربع الأول من العام الجاري وبعدما قفزت بنحو 1400 % في العام الماضي.

وارتفعت بيتكوين في 6 من الجلسات السبع الماضية. وجرى تداولها مرتفعة 4.89% عند 9388 ألف دولار على منصة بيتستامب.

وقادت مكاسب بيتكوين الطلب على عملات رقمية أخرى إلى الارتفاع لتصل القيمة الرأسمالية لكل العملات الرقمية إلى 427 مليار دولار، وفقا لموقع (كوين ماركت كاب دوت كوم) الذي يرصد تحركات العملات الافتراضية.