بنـــوك

«بيتكوين» تقفز إلى 55.400 ألف دولار الأربعاء بعد تصريحات يلين بشأن الفائدة

بيتكوين أحد المستفيدين الأساسيين من إجراءات التحفيز الهائلة لتعزيز التضخم التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي
محمد عبد السند 5:35 م, الأربعاء, 5 مايو 21 5:35 م, الأربعاء, 5 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استعادت عملة “بيتكوين” توازنها في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن خففت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين من التصريحات التي تشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، لمنع الاقتصاد من “التسخين الزائد”.

وجرى تداول “بيتكوين” عند ما يقرب من 53000 دولار بعد تصريحات يلين، قبل أن يتم تداولها لاحقا فوق 55.400 دولار، ما يمثل زيادة نسبتها 4 % تقريبا في اليوم، حسبما ذكر موقع “كوين ديسك” المعني بتغطية أخبار العملات الرقمية.

تصريحات يلين

وأوضحت يلين خلال فاعلية على الإنترنت استضافتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء: “هذا ليس شيئا أتوقعه أو أوصي به” ، مقللة من التصريحات التي تم الإدلاء بها في وقت سابق من اليوم.

وأضافت يلين، وفقا لتقرير نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية الأربعاء: “إذا ثمن أي شخص مسألة استقلال الاحتياطي الفيدرالي، فأنا أعتقد أن هذا الشخص هو أنا”.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يتراجع نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

كانت يلين تناقش في الأصل نطاق رفع الأسعار في سياق خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنفاق 4 تريليونات دولار على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية على مدار العقد المقبل.

وقالت يلين في فاعلية نظمتها مجلة “زا أتلانتيك” الأمريكية: “ربما يجب أن ترتفع أسعار الفائدة إلى حد ما للتأكد من أن اقتصادنا لا يسخن، على الرغم من أن الإنفاق الإضافي صغير نسبيا بالنسبة لحجم الاقتصاد”.

“بيتكوين” تستفيد من تحفيز الفيدرالي

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 0.25٪ قبل عام ، وكان يشتري سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا لاحتواء تأثير جائحة فيروس كورونا على الأسواق والاقتصاد.

كانت عملة “بيتكوين،” التي غالبا ما توصف أنها ذهب رقمي، أحد المستفيدين الأساسيين من إجراءات التحفيز الهائلة لتعزيز التضخم التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تم إطلاقها في مارس من لعام 2020، وسجلت العملة المشفرة ارتفاعًا بمقدار ستة أضعاف على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

اقرأ أيضا  استقرار سعر اليورو اليوم السبت 1-5-2021 فى البنوك المصرية

وبدأ الدولار الأمريكي في إظهار علامات الحياة وسط الجدل المتزايد حول ما إذا كان الإنفاق الهائل من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي الذي تقوده عملية التوزيع واسعة النطاق للقاحات المضاجة للوباء، سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقليص التحفيز في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الآخرى، إلى أعلى مستوى في 2.5 أسبوع عند 91.44 في وقت سابق الأربعاء، ليمدد انتعاشه من أدنى مستوى في شهرين عند 90.42 الذي وصل إليه في 29 أبريل الممصرم ، وفقًا لمزود البيانات والرسوم البيانية “تريدينج فيو”.

الدولار وتأثيره السلبي على “بيتكوين”

من المرجح أن يؤدي استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي إلى خسائر أعمق لعملة البيتكوين، ويتحرك كل من الدولار والعملة المشفرة بشكل أساسي في الاتجاه المعاكس منذ مارس من 2020 ، بفضل إجراءات التحفيز الفيدرالي.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

وقالت “كي سي بي كابيتال”: “يمثل الدولار الأمريكي الآن خطرا كبيرا على سوق العملات المشفرة، والدولار الأمريكي مدين بالفضل للاحتياطي الفيدرالي”.

وأوضحت: “مجال العملات المشفرة هو بطبيعته ودائما عمليات بيع ضخمة للدولار الأمريكي (مقابل الأصول المشفرة)، وأي ارتفاع في تمويل الدولار الأمريكي أو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي سيؤثر عليه بشكل كبير.”

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم

منى صلاح 5:50 م, الأربعاء, 5 مايو 21

«ماستركارد»: إقبال متزايد من المستهلكين في مصر على حلول المدفوعات الرقمية

‫محمود الصباغ‬‎ 4:59 م, الأربعاء, 5 مايو 21

استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

‫محمود الصباغ‬‎ 4:53 م, الأربعاء, 5 مايو 21

تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-5-2021 فى البنوك المصرية

أحمد الكومي 4:45 م, الأربعاء, 5 مايو 21

تفاصيل احتياطي النقد الأجنبي.. 194 مليون دولار زيادة بأرصدة الذهب

‫محمود الصباغ‬‎ 4:36 م, الأربعاء, 5 مايو 21

سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على استقرار مقابل الجنيه

فاطمه امام 4:24 م, الأربعاء, 5 مايو 21