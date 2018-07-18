بيتكوين تقفز ألف دولار في 3 أيام وتتجاوز 7500 دولار

العملة الرقمية الأكبر في العالم تستعيد الزخم رئيس "أفينيو كابيتال": قد تصل إلى 40 ألف دولار إعداد - عبدالغفور أحمد محسناستانفت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة مكاسبها صباح اليوم مخترقة حاجز 7500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، لترتفع بذلك أكثر من 1000 دولار مقارنة بسعرها في ال

العملة الرقمية الأكبر في العالم تستعيد الزخم

رئيس “أفينيو كابيتال”: قد تصل إلى 40 ألف دولار

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



استانفت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة مكاسبها صباح اليوم مخترقة حاجز 7500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، لترتفع بذلك أكثر من 1000 دولار مقارنة بسعرها في الاثنين الماضي.



وقالت بلومبرج إن ارتفاع بيتكوين يأتي في ظل سعي المستثمرين لتجاهل بعض المخاوف الأمنية والتنظيمية التي أثرت على أداء العملة خلال معظم العام الجاري.



ورغم ارتفاع سعرها، لايزال بيتكوين – أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية – أقل بنسبة 60% من أعلى مستوى حققته في ديسمبر من العام الماضي.



وجاء الارتفاع شاملا معظم العملات الرقمية الأخرى، مثل ريبل وايثيريوم وليتكوين، إذ قفز مؤشر ام في آي اس الذي يضم أكبر 10 عملات رقمية بنحو 11% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 8.2% في نيويورك.

وتمنح المكاسب التي تحققت مؤخرا بعض الراحة للمستثمرين في العملات الرقمية، بعد أن تعرضت لضغوط عديدة وتذبذبت كثيرا خلال العام الجاري، في ظل تشديد الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من قواعد التدقيق لحظر التعاملات المحظورة على العملة، كما عانى سعر العملات الرقمية من اختراقات عديدة لبورصات التداول تسببت إحداها في سرقة 500 مليون دولار في إحدة بورصات اليابان خلال وقت سابق من هذا العام.



ريان راباليا، رئيس المتداولين في شركة أوكتاجون الاستراتيجية في هونغ كونغ، قال إن الارتفاع جاء نتيجة تفاعل السوق مع عدد من الأخبار الإيجابية التي تدور حول اعتزام أسماء كبيرة مثل بلاك روك الاستثمار في العملة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن شركة بلاك روك لإدارة الاستثمارات والتي تدير أصولا بقيمة 6.3 تريليون دولار تفكر فيما إذا كان يجب عليها الاستثمار في العقود الآجلة للبيتكوين.



ورفضت متحدثة باسم الشركة التعليق.



من جهة أخرى، توقع الملياردير مارك لاسري الرئيس التنفيذي لمجموعة افينيو كابيتال أن يصل سعير بيتكوين إلى 40 الف دولار مع تزايد قبولها وسهولة تداولها.



وأوضح في مقابلة مع قناة سي إن بي سي، أمس:”مع تزايد قبولها وتضاؤل عدد الدول التي تمنع تداولها بحرية .. أرى أن المستثمرين في بيتكوين سيضاعفوان أموالهم من 5 إلى 10 مرات خلال 3 إلى 5 سنوات”.



وقال لاسري الذي يدير صندوق تحوط يمتلك أصولاً بقيمة 9.6 مليار دولار، إنه يستثمر في بيتكوين “بأمواله الشخصية”.



وفي ديسمبر الماضي أعرب لاسري عن أسفه لعدم شراء بيتكوين، قائلاً إنه كان يجب عليه شراء العملة المشفرة عندما كان سعرها 300 دولار قبل عامين فقط.

وكانت بيتكوين قد اقتربت من حاجز 20 الف دولار في نهاية العام الماضي، قبل ان تفقد نصف عملتها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وفقا لبيانات “كوين بيز”.



وبالإضافة إلى إدارة شركة أفينيو كابيتال يمتلك لاسري حصة في نادي ميلووكي باكس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

