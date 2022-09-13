بيتكوين تفقد 1500 دولار في ساعات.. العملة الرقمية الأشهر تهوي 55% في 2022

هوى سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنحو 1500 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، لتتفاقم خسائرها الفادحة إلى أكثر من 55% في 2022.

وحسب موقع كوين ديسك، تراجع سعر بيتكوين اليوم بنسبة 6.6% ما يعادل 1471 دولارا لتصل إلى 20.76 ألف دولار دولار بحلول الساعة 6:58 بتوقيت القاهرة.

وكانت البيتكوين قد افتتحت تعاملات اليوم عند سعر 22.23 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية (قيمة جميع العملات) لعملة بيتكوين إلى 397.70 مليار دولار.

ومنذ بداية العام هوت قيمة العملة الرقمية الأشهر بنسبة 55.01% حيث استهلت العام عند سعر 46.20 ألف دولار.

وكانت البيتكوين قد سجلت أعلى سعر لها في تاريخها عند 68.99 ألف دولار في نوفمبر 2021.