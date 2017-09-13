بيتكوين تغطس أسفل 4 ألاف دولار

إعداد - عبدالغفور أحمد محسنانخفض سعر عملة بيتكوين الإلكترونية إلى ما دون 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ شهر، لتخسر حاليا نحو 20% من أعلى قيمة سجلتها عند 5 آلاف دولار، مطلع الشهر الجاري، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر"، ويصل سعر بيتكوين حاليا إلى 3915 دولار.كان جامي ديمون الرئيس التنفيذي ل



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



انخفض سعر عملة بيتكوين الإلكترونية إلى ما دون 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ شهر، لتخسر حاليا نحو 20% من أعلى قيمة سجلتها عند 5 آلاف دولار، مطلع الشهر الجاري، وفقا لموقع “بيزنس انسايدر”، ويصل سعر بيتكوين حاليا إلى 3915 دولار.

كان جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جى بي مورجان، وصف العملة الإلكترونية، أمس، بأنها ” أداة احتيال”.

وكانت بيتكوين قد بدأت رحلة “سقوط حُر” منذ الخميس الماضي، إثر تقارير إعلامية تحدثت عن تخطيط الحكومة الصينية لمنع التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة.

وكانت قيمة بيتكوين قد سجلت 5.103 ألف دولار مطلع سبتمبر الجاري، رغم أن قيمتها كانت أقل من ألف دولار مطلع العام الحالي.

وأفاد تقرير نشره موقع بلومبرج، في وقت سابق، بأن السطات الصينية ستحظر تداول العملات المشفرة في البورصات المحلية، لكنها ستسمح بها في التبادلات غير المدرجة في البورصة over-the-counter

لكن اثنتين من أكبر بورصات بيتكوين في الصين، وهما أوكي كوين، وهوبي، قالتا إنهما لم تتلقيا أي تعليمات بشأن وقف التداول.

كان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، قد أوقف على الطروحات العامة للبيتكوين، وهدد باتخاذ تدابير قانونية ضد منفذيها، وقال إنها تستهدف جمع تمويل عبر بيع عملات إلكترونية للمستثمرين وهي عملية “غير قانونية”، مطالباً بوقف هذه الممارسات بشكل فوري.

