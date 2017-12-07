بيتكوين تصل إلى نحو 16 ألف دولار

عبدالغفور أحمد محسن، خالد بدر الدين قفز سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، اليوم، إلى نحو 16 ألف دولار بعد 24 ساعة فقط من قفزتها المذهلة أمس إلى 14 ألف دولار، ما يعني أن العملة كسبت ألفي دولار في يوم واحد فقط !وبحسب موقع بيزنس انسايدر، سجلت العملة 15 ألف دولار صباح اليوم، لكنها واصلت الارتفا

عبدالغفور أحمد محسن، خالد بدر الدين

قفز سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، اليوم، إلى نحو 16 ألف دولار بعد 24 ساعة فقط من قفزتها المذهلة أمس إلى 14 ألف دولار، ما يعني أن العملة كسبت ألفي دولار في يوم واحد فقط !

وبحسب موقع بيزنس انسايدر، سجلت العملة 15 ألف دولار صباح اليوم، لكنها واصلت الارتفاع إلى نحو 16 ألف دولار خلال التعاملات.

وبهذا السعر تكون بيتكوين قد ارتفعت بمقدار نحو 4 آلاف دولار في يومين فقط.

وبحسب موقع كوين ديسك، فإن العملة المشفرة تواصل مسيرة مبهرة بدأتها منذ مطلع 2017 عندما كان سعرها ألف دولار فقط.

وبحسب موقع كوين ماركتس كاب، فإن حجم سوق العملات المشفرة في العالم ارتفع حاليا إلى 400 مليار دولار، مقارنة بـ 300 مليار دولار قبل 10 أيام فقط.

وذكرت وكالة رويترز أن قيمة عملة بتكوين العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم تضاعفت بأكثر من 15 مرة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وقفزت قيمة عملة بتكوين إلى 15316 دولارا في بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بعد أن كان يجري تداولها عند 13 ألف دولار قبل 12 ساعة فقط.