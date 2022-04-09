بيتكوين تسجل 42 ألف دولار وتضرب توقعات الارتفاع في مقتل

واصلت العملة بيتكوين هبوطها مسجلة 42 ألف دولار، لتضرب توقعات رئيس صندوق التحوط “تيزا تكنولوجيز”، ميخائيل ماليشيف، في ديسمبر الماضي، في مقتل.

وكان ماليشيف توقع أن عملة “بيتكوين” سيصل سعرها إلى ما يتراوح بين 150 ألف 500 ألف دولار

لكن العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية واصلت النزول لتسجل في الوقت الحالي مستوى 42 ألف دولار، وفق تقرير للعربية.

وتسببت الضغوط التي تلاحق الأسواق في أن تشهد سوق العملات الرقمية حالة من التذبذب في التعاملات الأخيرة، ما دفع “بيتكوين” إلى النزول إلى مستوى 42 ألف دولار في تعاملات اليوم.

وعلى صعيد التداولات وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 2.5% خاسرة نحو 51.2 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2004.7 مليار دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 1953.5 مليار دولار في تعاملات اليوم.

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة بيتكوين .

وخلال الساعات الماضية سجلت العملة تراجعاً بنسبة 3.4%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 8.8% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 42259 دولارا، بحسب تقرير “العربية”.

فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 802.1 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 41.04% من إجمالي السوق.ي.

وسجلت عملة “إيثريوم” التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 6.5% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 3233 دولار.

فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 388.2 مليار دولار لتستحوذ على نحو 19.62% من إجمالي السوق.

وفيما استقرت عملة “تيزر” و”يو إس دي” عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 82.51 مليار دولار، و 51.08 مليار دولار، بحصص سوقية تبلغ نسبتها 4.17% و2.58%، على التوالي.

وفيما حلت عملة “بي إن بي” في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 2.8%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 4.2% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 424.65 دولار.

كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 70.11 مليار دولار، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها 3.54% من إجمالي القيمة المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.