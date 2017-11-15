بيتكوين ترتفع في زيمبابوي مستغلة عدم وجود عملة وطنية

- العملة الافتراضية سجلت 13499 دولار متجاوزة ضعف سعرها في الأسواق العالمية - جرى اعتبار "الدولار الزيمبابوي" عملة بلا قيمة بعد تضخم مفرط في 2009 - عمليات تحويل للبيتكوين بمليون دولار في 30 يوما مقارنة بـ100 ألف دولار في 2016 بالكامل إعداد- عبدالغفور أحمد محسن ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكو

– العملة الافتراضية سجلت 13499 دولار متجاوزة ضعف سعرها في الأسواق العالمية

– جرى اعتبار “الدولار الزيمبابوي” عملة بلا قيمة بعد تضخم مفرط في 2009

– عمليات تحويل للبيتكوين بمليون دولار في 30 يوما مقارنة بـ100 ألف دولار في 2016 بالكامل



إعداد- عبدالغفور أحمد محسن



ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين بأكثر من 10% في زيمبابوي، اليوم، بعد ساعات من استيلاء الجيش على السلطة عبر انقلاب عسكري، وفقا لبلومبرج.

ولا تمتلك زيمبابوي عملة وطنية خاصة بها، حيث تعتمد الحكومة على الدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي من بين عملات أخرى، بعد أن اعتبر “دولار زيمبابوي المحلي” عملة بلا قيمة إبان التضخم المفرط الذي ضرب البلاد في 2009.

وارتفع سعر بيتكوين في منصة جوليكس للتداول إلى 13.499 دولار، وهو سعر أعلى مرتين من سعر بيتكوين في الأسواق العالمية.

وارتفع الطلب على البيتكوين وسط نقص في العملات الواقعية، وأجرت منصة جوليكس عمليات تحويل بقيمة مليون دولار في الأيام الثلاثين الماضية، مقارنة بنحو 100 ألف دولار خلال عام 2016 بالكامل.



وجوليكس هي منصة تداول غير رسمية للعملات الافتراضية، بدأت عملياتها منذ 2014، ويتحدد سعر بيتكوين فيها على أساس العرض والطلب، وفقا لتوراي تشينياماكوبفو، أحد ملاك المنصة.

ويحصل بائعو البيتكوين هناك على ثمن عملاتهم عبر ودائع إلكترونية بالدولار الأمريكي، ولا يمكن تحويل ودائع الدولار في زيمابوي إلى عملات نقدية حقيقية إلا عبر السوق السوداء في عملية تخضع لخصم شديد في سعرها.

يُشار إلى حجم الاقتصاد في زيمبابوي انخفض إلى النصف منذ عام 2000 ، وسط تقديرات بأن 95% من القوى العاملة فقدت وظائفها، واتجه أكثر من 3 ملايين مواطن للهجرة.