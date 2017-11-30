بيتكوين تخسر 20% من قيمتها في أقل من 24 ساعة

رويترزخسرت عملة بتكوين أكثر من 20% من قيمتها في أقل من 24 ساعة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11395 دولارًا، أمس الأربعاء.وهبطت العملة الرقمية بما يصل إلى 8% أثناء التعاملات، اليوم، في بورصة بيتستامب التي يقع مقرها فى لوكسمبورج لتصل إلى 9000 دولار، منخفضة أكثر من 2000 دولار من المس

رويترز

خسرت عملة بتكوين أكثر من 20% من قيمتها في أقل من 24 ساعة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11395 دولارًا، أمس الأربعاء.

وهبطت العملة الرقمية بما يصل إلى 8% أثناء التعاملات، اليوم، في بورصة بيتستامب التي يقع مقرها فى لوكسمبورج لتصل إلى 9000 دولار، منخفضة أكثر من 2000 دولار من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وفي وقت لاحق تعافت من بعض خسائرها لتصل إلى 9200 دولار لكنها تبقى منخفضة أكثر من 6% عن مستواها في بداية الجلسة.

ويوقف هذا الهبوط صعودًا فلكيًّا للعملة الرقمية في الأشهر القليلة الماضية سجلت خلاله مكاسب بلغت حوالي 1100% حتى أمس.

