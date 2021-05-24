«بيتكوين» تخسر نصف قيمتها وتتراجع من أعلى مستوى لها في عام

انخفضت عملة إيثريوم المرتبطة بشبكة بلوكتشين إيثيريوم بنسبة 17٪ لتصل إلى 1905 دولارات أمس الأحد ، وخسرت 391.31 دولارًا، مقارنة بالإغلاق السابق

هبط سعر بيتكوين بنسبة 13% أمس الأحد، بعد أن تعرضت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم لعمليات بيع أخرى أدت إلى انخفاضها بنحو 50% من أعلى مستوى لها في عام.

وانخفضت بيتكوين إلى 32601 دولار في تمام الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ، وخسرت 4899.54 دولار من سعر الإغلاق السابق. ولامست أسعار بيتكوين أعلى مستوى لها العام الحالي، حينما سجلت 64895.22 دولار في 14 من أبريل الماضي، حسبما أفادت وكالة رويترز في نسختها الإنجليزية.

انخفضت عملة إيثريوم المرتبطة بشبكة بلوكتشين إيثيريوم بنسبة 17٪ لتصل إلى 1905 دولارات أمس الأحد ، وخسرت 391.31 دولار، مقارنة بالإغلاق السابق.

وتعمل أسواق بيتكوين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، مما يمهد الطريق لتقلبات الأسعار في ساعات غير متوقعة.

وقالت آمي وو سيلفرمان من مؤسسة “آر بي سي كابيتال ماركيتس” في مذكرة بحثية نُشرت أمس الأول السبت: “يشير الكثير إلى تقلب عملة بيتكوين على أنه لا يمكن الدفاع عنه”.

وأوضحت: “في الواقع ، تشهد بيتكوين تقلبات حادة ومذهلة.”

وتعرضت بيتكوين للضغط بعد سلسلة من التغريدات الأسبوع الماضي من قبل الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” وداعم العملة المشفرة ، حينما تراجع عن قبول بيتكوين كوسيلة للدفع.

وعلاوة على ذلك اتخذت الصين الجمعة الماضية إجراءات صارمة ضد أنشطة التعدين والتداول في أكبر عملة مشفرة كجزء من الجهود المستمرة لمنع المضاربة والمخاطر المالية.

وحددت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في الصين ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، عملة البيتكوين باعتبارها الأصل الذي تحتاجه لمزيد من التنظيم.

البيان ، الذي جاء بعد أيام من تشديد ثلاث هيئات صناعية صينية للحظر المفروض على البنوك وشركات الدفع التي تقدم خدمات مرتبطة بالتشفير، كان تصعيدا حادا لجهود البلاد للقضاء على المضاربة والاحتيال في العملات الافتراضية.

جاءت أحدث حملة للصين ضد العملات المشفرة بعد أن طالبت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضي بقواعد جديدة تتطلب إبلاغ دائرة الإيرادات الداخلية بتحويلات كبيرة للعملات المشفرة، كما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إلى المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة على الاستقرار المالي.