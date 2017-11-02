بيتكوين تحقق قفزة صاروخية وتتجاوز 7300 دولار

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقفزت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم بنسبة 8% لتتجاوز 7300 دولار في واحدة من أسرع خطواتها الصاعدة، بعد أن سجلت 6600 دولار أمس.وبدأت بيتكوين تعاملات اليوم بالارتفاع إلى 7000 دولار قبل أن تقفز مقابل الدولار مسجلة 7300 دولار.ورغم تحقيقها قفزات متت



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قفزت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم بنسبة 8% لتتجاوز 7300 دولار في واحدة من أسرع خطواتها الصاعدة، بعد أن سجلت 6600 دولار أمس.

وبدأت بيتكوين تعاملات اليوم بالارتفاع إلى 7000 دولار قبل أن تقفز مقابل الدولار مسجلة 7300 دولار.

ورغم تحقيقها قفزات متتالية على مدار الفترة الماضية، إلا أن سعر عملة بيتكوين كان أقل من 6300 دولار قبل أسبوع من اليوم، وهو ما يعني أنها قفزت 1000 دولار في 7 أيام.

واستمدت العملة المشفرة انتعاشها من إعلان مجموعة CME الأمريكية وهي أكبر شركة تدير بورصات تجارية في العالم، اعتزامها إتاحة خدمة العقود الآجلة بعملة البيتكوين في استجابة لطلبات العملاء.

واعتبرت تلك الخطوة بمثابة “ختم الشرعية” للعملة الرقمية من عالم المال التقليدي.