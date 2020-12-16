بيتكوين تحطم حاجز 20 ألف دولار وتسجل أعلى سعر على الإطلاق

حطمت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، اليوم الأربعاء، حاجز الـ 20 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وسجلت بيتكوين 20647 دولار وفقا لموقع كوين ديسك.

ويأتي الارتفاع في ظل خطط التحفيز والإنفاق التي تبنتها الحكومات مؤخرا لإنعاش الاقتصادات في أعقاب عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.

وينظر المستثمرون إلى العملة الرقمية كوسيلة تحوط ضد التضخم.

كما يتزامن الارتفاع مع اهتمام البنوك المركزية حول العالم بمسألة إطلاق العملات الرقمية.

وتوقع داني سكوت، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة في جزيرة آيل أوف مان أن تواصل بيتكوين صعودها خلال العام القادم.

وأوضح: “الطلب في 2020 كان على مستوى “مؤسسي، وبالتالي فإن الطلب اللاحق سيكون على مستوى الأفراد ما يمهد لارتفاع جديد”.

وكانت رويترز قد أعلنت أن صندوق الاستثمارات البريطاني “روفر انفستمنت مانجمنت” قام خلال الشهر الماضي باستثمار 745 مليون دولار في بيتكوين.

وقالت رويترز إن الصفقة تعد واحدة من أكبر المؤشرات على زيادة الاهتمام المؤسسي بالعملة الرقمية هذا العام.