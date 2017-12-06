بيتكوين تتجه نحو 13 ألف دولار

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة مكاسبها المهولة وقفزت خلال تعاملات اليوم بنسبة 9% تقريبا مسجلة 12.850 ألف دولار، بعد أن كسرت حاجز الـ12 ألف دولار فجراً لأول مرة في تاريخها.وبحسب موقع كوين ديسك، فإن العملة المشفرة سجلت بذلك ارتفاعا تاريخيا، لتواصل م

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة مكاسبها المهولة وقفزت خلال تعاملات اليوم بنسبة 9% تقريبا مسجلة 12.850 ألف دولار، بعد أن كسرت حاجز الـ12 ألف دولار فجراً لأول مرة في تاريخها.

وبحسب موقع كوين ديسك، فإن العملة المشفرة سجلت بذلك ارتفاعا تاريخيا، لتواصل مسيرة مبهرة بدأتها منذ مطلع 2017 عندما كان سعرها ألف دولار فقط، قبل أن تتجاوز حاجز الـ 5 آلاف دولار في أكتوبر الماضي، ثم حققت قفزات متواصلة في أقل من شهرين وصلت بسعرها إلى 11 الف دولار.

واستفادت العملة من إعلان لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للتداول في “وول ستريت” بالولايات المتحدة موافقتها على تداول “بيتكوين”، وذلك في نهاية ستة أسابيع من مناقشة الملف.

وتبعاً لذلك أعلنت الشركة المالكة لبورصة شيكاغو التجارية أنها ستبدأ بتداول عقود “بيتكوين” الآجلة اعتبارا من 18 ديسمبر الجاري، ليتم بذلك تداولها للمرة الأولى في بورصة “وول ستريت”.