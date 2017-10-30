بيتكوين تتجاوز 6300 دولار لأول مرة في تاريخها

قبل أن تعاود الهبوط اليوم عبدالغفور أحمد محسنسجلت عملة بيتكوين الإلكترونية المشفرة مستوى تاريخيا جديدا عندما قفزت فوق 6300 دولار، قبل أن تتراجع مجددا إلى مستوى 6100 دولار، وفقا لموقع بيزنس انسايدر.وسجلت العملة الإلكترونية 6306.5 دولار ليل أمس الأحد، متجاوزة أعلى قمة سجلتها في تاريخها عند

قبل أن تعاود الهبوط اليوم





عبدالغفور أحمد محسن

سجلت عملة بيتكوين الإلكترونية المشفرة مستوى تاريخيا جديدا عندما قفزت فوق 6300 دولار، قبل أن تتراجع مجددا إلى مستوى 6100 دولار، وفقا لموقع بيزنس انسايدر.

وسجلت العملة الإلكترونية 6306.5 دولار ليل أمس الأحد، متجاوزة أعلى قمة سجلتها في تاريخها عند 6150 دولار، مطلع الشهر الجاري.

وصباح اليوم، تراجعت بيتكوين صوب 6.111 دولار.

ولم تتضح أسباب الانتفاضة في مسار أسعار بيتكوين خلال الأسبوع الجاري، رغم أنها اتخذت مسارا هابطا الأسبوع الماضي.

وحققت بيتكوين صعودا مذهلا منذ بداية عام 2017 بعد أن قفز سعرها بنسبة 500% مقابل الدولار.