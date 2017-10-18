بيتر فان غوي: نكافح ظاهرة الهجرة غير الشرعية لحماية اﻷيدي العاملة

ولاء البري: قال بيتر فان غوى، مدير مكتب القاهرة لمنظمة العمل الدولية، إنه جار التنسيق بين المنظمة واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، باﻹضافة إلى أن المنظمة تعتبر ملف الهجرة بمختلف أنواعها ظاهرة هامة لجميع دول العالم. جاء ذلك خلال…

ولاء البري:

قال بيتر فان غوى، مدير مكتب القاهرة لمنظمة العمل الدولية، إنه جار التنسيق بين المنظمة واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، باﻹضافة إلى أن المنظمة تعتبر ملف الهجرة بمختلف أنواعها ظاهرة هامة لجميع دول العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة المشاورة اﻹعلامية حول هجرة اليد العاملة، التي تنظمها منظمة العمل الدولية، اليوم اﻷربعاء.

وأوضح فان غوي أم منظمة العمل الدولية بدأت في التنسيق مع كثير من الدول مؤخرا خاصة المغرب وتونس ودول إفريقية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن التنسيق مع الحكومة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة، وتعزيز الاستفادة من اﻷيدي العاملة المصرية وحمايتها.

وأكد فان غوى أهمية الدور اﻹعلامي في إمداد الشعوب ونشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلا عن مساندة اﻹعلام لمنظمة العمل الدولية في مواجهة التحديات التي تواجهها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.